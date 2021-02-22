Президентскому самолету пришлось делать крюк

Украинские власти продолжают выказывать свое недовольство по отношению к лидеру Белоруссии Александру Лукашенко. На этот раз они запретили президентскому борту осуществить полет над территорией Незалежной. Такая информация появилась в прессе.



Так, по данным ресурса Аvia.pro, самолету Батьки пришлось значительно увеличить километраж полета. Отправиться в Сочи на встречу с российским лидером Владимиром Путиным по "прямой дороге" не удалось. Согласно опубликованной специалистами ресурса схеме полета, президентский борт вынужденно обогнул Украину.

Аналитики предполагают, что такой маневр пришлось делать из-за того, что Киев запретил Лукашенко летать над украинскими землями из-за его резких выпадов в отношении руководства Незалежной.

Напомним, 22 февраля прошла встреча лидеров России и Белоруссии. По мнению белорусского политолога Всеволода Шимова, Батька отправился к Путину для того, чтобы в очередной раз попросить денег в долг.