СМИ: Лукашенко запретили полет над Украиной

СМИ: Лукашенко запретили полет над Украиной
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Президентскому самолету пришлось делать крюк

Украинские власти продолжают выказывать свое недовольство по отношению к лидеру Белоруссии Александру Лукашенко. На этот раз они запретили президентскому борту осуществить полет над территорией Незалежной. Такая информация появилась в прессе.

Так, по данным ресурса Аvia.pro, самолету Батьки пришлось значительно увеличить километраж полета. Отправиться в Сочи на встречу с российским лидером Владимиром Путиным по "прямой дороге" не удалось. Согласно опубликованной специалистами ресурса схеме полета, президентский борт вынужденно обогнул Украину.

Аналитики предполагают, что такой маневр пришлось делать из-за того, что Киев запретил Лукашенко летать над украинскими землями из-за его резких выпадов в отношении руководства Незалежной.

Напомним, 22 февраля прошла встреча лидеров России и Белоруссии. По мнению белорусского политолога Всеволода Шимова, Батька отправился к Путину для того, чтобы в очередной раз попросить денег в долг. 

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость143930
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Да, над бандерстаном небезопасно летать. Если есть возможность облететь, лучше так и делать Уровень квалификации слишком низок, а врожденная злобность слишком высока
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