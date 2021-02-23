Байден напугал Зеленского позицией по "Северному потоку - 2"

Байден напугал Зеленского позицией по "Северному потоку - 2"
Джо Байден. Фото: Anna Moneymaker/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Сторонники остановки строительства газопровода встревожены, что американский лидер не готов решительно противостоять строительству

Придя на президентский пост Джо Байден не предпринял ничего нового против российского проекта "Северный поток – 2". Противники газопровода в мире – в числе которых Украина и Польша – опасаются, что лидер не станет наносить серьезного ущерба для немцев, активно отстаивающих "СП-2". 

Как пишет американский портал AXIOS, источник из администрации Зеленского заявил, что Байден "немного разочаровал" их своей позицией. Он указал, что американский лидер не взял на себя обязательств во время Мюнхенской конференции, прошедшей на прошлой неделе, использовать все инструменты, чтобы отстановить строительство.

"Но еще не поздно, чтобы США предприняли решительные действия, и украинцы надеются, что администрация Байдена сделает это", – заключил источник, близкий к Владимиру Зеленскому. 

Ранее главы министерств иностранных дел Украины и Польши обратились к Джо Байдену с настоятельной просьбой задействовать все возможные рычаги, чтобы помешать строительству или вводу в эксплуатацию "Северного потока – 2". 

Украинцы, как и поляки, экономически заинтересованы в срыве реализации российского проекта. В Незалежной предполагают, что из-за ввода газопровода в строй они могут потерять транзит российского газа полностью – как указывает украинская сторона, такое решение может стать способом давления Владимира Путина на страну. 

В Польше же еще в прошлом году анонсировали строительство "Бальтийской трубы", благодаря которой станет возможна транспортировка природного газа из Норвегии в Польшу. Польские власти официально заявляли, что газопровод будет использоваться для того, чтобы отказаться от российской "газовой иглы". 

Роман ИГНАТОВ

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Гость143999
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И где ваша по м о <цензура> ъ й ка из НАТы?
укроины почти что нет
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РОССИИ - ТРУБА
23 февраля Россия в очередной раз отмечает День Победобесия. Сегодня даже первокашке известно, что никаких побед 23 февраля 1918 года "молодая Красная Армия" не одерживала, а бежала при одном приближении противника. Немцы заняли Нарву и Псков, вошли бы и в Питер, если бы захотели. Тогда бы будущий Вова Путин пахал бы в концлагерях на Колыме и пел немецкую песенку "О Великой Германии". "Герой" Дыбенко с балтийскими матросами драпал аж до Самары. По ходу немцы еще освободили Украину от большевистской <цензура> и передали Турции Батуми и Карас. 3.03.1918 г заключен позорный для России "Брестский мир
А каклосрань отмечает день своих ЗСУ в день взятия Киева Батыем. Достаточно символично для подстилок и иуд!
Гость151716
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РОССИИ - ТРУБА
23 февраля Россия в очередной раз отмечает День Победобесия. Сегодня даже первокашке известно, что никаких побед 23 февраля 1918 года "молодая Красная Армия" не одерживала, а бежала при одном приближении противника. Немцы заняли Нарву и Псков, вошли бы и в Питер, если бы захотели. Тогда бы будущий Вова Путин пахал бы в концлагерях на Колыме и пел немецкую песенку "О Великой Германии". "Герой" Дыбенко с балтийскими матросами драпал аж до Самары. По ходу немцы еще освободили Украину от большевистской <цензура> и передали Турции Батуми и Карас. 3.03.1918 г заключен позорный для России "Брестский мир
Вот в этом вы все. Те кто ненавидит свою Родину. Точнее свою может и любите, только вот какую - не понятно. Наверно пиндоскую или натовскую. Как раз в это время была создана Рабоче-крестьянская армия. До этого её не было и большевики по глупости думали что и так смогут справиться. С этой даты началось становление армии. Которая потом в 1945-м до Берлина дошла. В 1991 тоже самое было, пока не поняли что это развод и без армии ты ни кто в этом мире. Тебя просто сожрут, разграбят и отымеют.
Гость152364
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Газа в России хватит на 100 000 лет и даже больше. Чем больше продадут газа тем богаче народ заживет.
крым наш
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РОССИИ - ТРУБА
23 февраля Россия в очередной раз отмечает День Победобесия. Сегодня даже первокашке известно, что никаких побед 23 февраля 1918 года "молодая Красная Армия" не одерживала, а бежала при одном приближении противника. Немцы заняли Нарву и Псков, вошли бы и в Питер, если бы захотели. Тогда бы будущий Вова Путин пахал бы в концлагерях на Колыме и пел немецкую песенку "О Великой Германии". "Герой" Дыбенко с балтийскими матросами драпал аж до Самары. По ходу немцы еще освободили Украину от большевистской <цензура> и передали Турции Батуми и Карас. 3.03.1918 г заключен позорный для России "Брестский мир
завидуешь,что не россиянин?
РОССИИ - ТРУБА
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23 февраля Россия в очередной раз отмечает День Победобесия. Сегодня даже первокашке известно, что никаких побед 23 февраля 1918 года "молодая Красная Армия" не одерживала, а бежала при одном приближении противника. Немцы заняли Нарву и Псков, вошли бы и в Питер, если бы захотели. Тогда бы будущий Вова Путин пахал бы в концлагерях на Колыме и пел немецкую песенку "О Великой Германии". "Герой" Дыбенко с балтийскими матросами драпал аж до Самары. По ходу немцы еще освободили Украину от большевистской <цензура> и передали Турции Батуми и Карас. 3.03.1918 г заключен позорный для России "Брестский мир
Я горжусь, что я хохол
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Гость144663
СП-2 осталось достроить 5%. СП-2 будет достроен. Это понял даже дiд Альцгеймер, но не поняли каклы. Даже когда его достроят и он заработает, они все равно будут вонять, что это снято на Мосфильме. Рагуль зостанеться свиней.
Вот главные черты хохла
Предательство, злорадство, злоба
Упоротость как у осла
И подлость, зависть, жадоба
Халява и душа холопа
--
Коварен жид, хотя и слеп;
Кичливый лях — похуже б***и.
Хохол же съест с тобою хлеб
— И тут же в суп тебе нагадит.
Гость151764
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"Сторонники остановки газопровода встревожены..." - Роман ИГНАТОВ, ты хоть читаешь, что пишешь ? Прочитай заголовок внимательно, что ты написал. Ты где учился, в Лондоне ? По русски не соображаешь ? Недоучки, блин.
Гость144663
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СП-2 осталось достроить 5%. СП-2 будет достроен. Это понял даже дiд Альцгеймер, но не поняли каклы. Даже когда его достроят и он заработает, они все равно будут вонять, что это снято на Мосфильме. Рагуль зостанеться свиней.
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