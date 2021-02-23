Сторонники остановки строительства газопровода встревожены, что американский лидер не готов решительно противостоять строительству

Придя на президентский пост Джо Байден не предпринял ничего нового против российского проекта "Северный поток – 2". Противники газопровода в мире – в числе которых Украина и Польша – опасаются, что лидер не станет наносить серьезного ущерба для немцев, активно отстаивающих "СП-2".

Как пишет американский портал AXIOS, источник из администрации Зеленского заявил, что Байден "немного разочаровал" их своей позицией. Он указал, что американский лидер не взял на себя обязательств во время Мюнхенской конференции, прошедшей на прошлой неделе, использовать все инструменты, чтобы отстановить строительство.

"Но еще не поздно, чтобы США предприняли решительные действия, и украинцы надеются, что администрация Байдена сделает это", – заключил источник, близкий к Владимиру Зеленскому.

Ранее главы министерств иностранных дел Украины и Польши обратились к Джо Байдену с настоятельной просьбой задействовать все возможные рычаги, чтобы помешать строительству или вводу в эксплуатацию "Северного потока – 2".

Украинцы, как и поляки, экономически заинтересованы в срыве реализации российского проекта. В Незалежной предполагают, что из-за ввода газопровода в строй они могут потерять транзит российского газа полностью – как указывает украинская сторона, такое решение может стать способом давления Владимира Путина на страну.

В Польше же еще в прошлом году анонсировали строительство "Бальтийской трубы", благодаря которой станет возможна транспортировка природного газа из Норвегии в Польшу. Польские власти официально заявляли, что газопровод будет использоваться для того, чтобы отказаться от российской "газовой иглы".