Странам удалось принять общее решение

В минувший понедельник странам Евросоюза удалось согласовать антироссийские санкции, которые намереваются ввести из-за инцидента с Алексеем Навальным. Об этом заявил глава МИД ЕС Жозеп Боррель.

"Мы пришли к политическому согласию по вводу ограничительных мер против тех, кто причастен к его аресту, его приговору и преследованию", – пояснил он.

Впервые для ввода рестрикций Евросоюз задействует новый санкционный режим за нарушение прав человека. На подготовку ограничений им потребуется около недели, пишет РИА "Новости".

Ранее ЕС несколько раз не удавалось согласовать антироссийские меры из-за случая с Навальным. В Австрии предостерегали от чрезмерной реакции, призывая "не рубить сук, на котором сидят".