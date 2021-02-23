Почему Медведев стал встречаться с Лукашенко: озвучена официальная причина

Политики договорились увидеться попозже

Сегодня зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев и белорусский президент Александр Лукашенко провели переговоры в телефонном формате. Личной встречи организовать не смогли. Сейчас стало известно, почему Медведев не стал встречаться с лидером. 

Как рассказали в секретариате зампреда Совбеза РИА "Новости", личную встречу не смогли провести из-за плотных графиков Лукашенко и Медведева. Они договорились встретиться позднее. 

Ранее Лукашенко анонсировал, что намерен во время приезда в Россию встретиться не только с Владимиром Путиным, но и Дмитрием Медведевым, чтобы задать "самые животрепещущие вопросы". 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

новости партнеров
По теме

Путин напомнил Лукашенко о вложенных в Белоруссию деньгах

Белорусский лидер не стал тянуть с ответом

Байден напугал Зеленского позицией по "Северному потоку - 2"

Сторонники остановки строительства газопровода встревожены, что американский лидер не готов решительно противостоять строительству

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей