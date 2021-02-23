Политики договорились увидеться попозже

Сегодня зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев и белорусский президент Александр Лукашенко провели переговоры в телефонном формате. Личной встречи организовать не смогли. Сейчас стало известно, почему Медведев не стал встречаться с лидером.

Как рассказали в секретариате зампреда Совбеза РИА "Новости", личную встречу не смогли провести из-за плотных графиков Лукашенко и Медведева. Они договорились встретиться позднее.

Ранее Лукашенко анонсировал, что намерен во время приезда в Россию встретиться не только с Владимиром Путиным, но и Дмитрием Медведевым, чтобы задать "самые животрепещущие вопросы".