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Сегодня зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев и белорусский президент Александр Лукашенко провели переговоры в телефонном формате. Личной встречи организовать не смогли. Сейчас стало известно, почему Медведев не стал встречаться с лидером.
Как рассказали в секретариате зампреда Совбеза РИА "Новости", личную встречу не смогли провести из-за плотных графиков Лукашенко и Медведева. Они договорились встретиться позднее.
Ранее Лукашенко анонсировал, что намерен во время приезда в Россию встретиться не только с Владимиром Путиным, но и Дмитрием Медведевым, чтобы задать "самые животрепещущие вопросы".
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