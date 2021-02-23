Украина опять нажаловалась европейцам на Россию

Украина опять нажаловалась европейцам на Россию
Флаг Украины. Eduard Kislinsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Киев обвиняет Москву в физическом устранении неугодных

Власти Незалежной не оставляют попыток насолить нашей стране. Представители киевского режима в очередной раз подали жалобу в ЕСПЧ. Теперь украинцы обвиняют Россию в целенаправленном убийстве лиц, стоящих в оппозиции к официальным властям.

Высокопоставленные украинцы накатали пасквиль на Кремль еще 19 февраля. По уже устоявшейся традиции никаких доказательств в документе не приводится. При этом в жалобе даже не указано, какие конкретно инциденты имеет в виду Киев.

Украинцы пишут, что их весьма беспокоит якобы продолжающаяся практика по организации убийств противников Кремля, которая (по мнению Незалежной) ведется с одобрения руководства России.

В том же документе представители киевского режима утверждают, что Москва специально вставляет палки в колеса при расследовании такого рода инцидентов, пишет РИА Новости. Украинцы подчеркивают, что "страшные преступления" Россия якобы осуществляет не только на собственной территории, но и на европейских землях.

Между тем, Украина все также пользуется энергетическими ресурсами нашей страны. Как отметил исполняющий обязанности министра энергетики Незалежной Юрий Витренко, на данным момент Киев не в состоянии отказаться от российской электроэнергии.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Я горжусь, что я хохол
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Я за Бандеру всех порву
Он мой кумир и всех сильней
Свою я Ж О П У разорву
Чтоб было Путину больней
...
Кастрюлю больше не сниму
Хотя носить всё тяжелей
Себе я ухо оторву
Чтоб было Путину больней
...
Беру я молоток! Ура!
С размаху бью я посильней
И в голове моей дыра
Чтоб было Путину больней
...
Безвиз! Какое это счастье!
Уехать в Польшу побыстрей
Назло русне с хохлятской страстью
И драить унитазы в ней
М
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Гость144229
В таком случае, чего же вы всосались в этого "австровенгерского мутанта". Отъе-итесь, а то отравитесь.
свидомые любят передергивать,как будто ни кто не видит ваши прыжки на месте
кто в кого вцепился,рагуль? разве россиия покупает в вашем свинарнике,нефть,соляру,газ,электричество,ядерное топливо и все остальное что вы уже не в силах производить
то что помогаем русским в лднр,так россия всегда старается защищать своих,не всегда эффективно что есть то есть
да и земли на нынешнем агроколхозе не принадлежат вам,краснопузые с которыми вы воююете в истории отписали вам нашу землю,у вас есть своего пару гектар вот там и живите
Гондуроссия чи Фуйлороссия
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Россия опять нажаловалась на Украину Америке и Евросоюзу. Москва обвинила Киев в ущемлении русскоязычного населения и особо кума и кумы Путина. Путин закатал истерику, когда Служба Национальной Безопасности Украины обвинила кума Путина Медведчука и куму Оксану Марченко в терроризме и организации антиукраинской пропаганды на территории страны. Решением СНБУ было запрещено верещание трех телевизионных каналов Медведчука. В России за такие деяния давно уже сыпанули бы Новичка или
Гость152502
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если хохлы такие плохие, тогда зачем наше суперумное правительство продает им электроэнергию, товары различные, или деньги не пахнут?
Гость152499
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крым наш
каклы не перестают чудить
Правильно делают. Раз наши только соплями брызгают, можно обвинять во всем. Могли бы давно удушить их экономически, но бабло дороже чести для нашей верхушки.
Гость144229
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М
кто в хохложопии живет - то в цирке не смеется
лет 10 назад в такое ни кто бы не поверил в мире а вот надо же австровенгерский мутант ожил в образе свидомых рагулей на потеху всему миру
В таком случае, чего же вы всосались в этого "австровенгерского мутанта". Отъе-итесь, а то отравитесь.
крым наш
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каклы не перестают чудить
Гость152295
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Кого убивать, свиноёпы, сами сдохните от свиносифилиса, уже все больны по ходу. Съешьте <цензура> и отпустит от <цензура> гейсуда.
М
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кто в хохложопии живет - то в цирке не смеется
лет 10 назад в такое ни кто бы не поверил в мире а вот надо же австровенгерский мутант ожил в образе свидомых рагулей на потеху всему миру
Гость144264
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Свинорылые совсем ориентацию в мире потеряли, жрут друг друга, как пауки в банке!
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