Лидеры двух государств пообщались на тему работы прессы

Вчера в Сочи состоялась встреча российского президента Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко. Сегодня первые лица государств продолжили общение по телефону.



Как сообщает пресс-центр Батьки, во время переговоров президенты обсудили пути усиления совместных оборонных программ, а также вопросы, связанные с работой налоговой системы. Не обошли вниманием и информационное противоборство: главнокомандующие переговорили по поводу сложностей работы прессы в текущих условиях.

Напомним, в ходе вчерашней встречи Владимир Путин, в частности, напомнил своему белорусскому коллеге о вложенных в Республику деньгах.