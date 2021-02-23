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Вчера в Сочи состоялась встреча
российского президента Владимира Путина и белорусского лидера Александра
Лукашенко. Сегодня первые лица государств продолжили общение по телефону.
Как сообщает пресс-центр Батьки, во время переговоров президенты обсудили пути усиления совместных оборонных программ, а также вопросы, связанные с работой налоговой системы. Не обошли вниманием и информационное противоборство: главнокомандующие переговорили по поводу сложностей работы прессы в текущих условиях.
Напомним, в ходе вчерашней встречи Владимир Путин, в частности, напомнил своему белорусскому коллеге о вложенных в Республику деньгах.
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