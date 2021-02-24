Немца раскритиковали за "картинное сокрушение" о ситуации на полуострове

Накануне в Генеральной ассамблее ООН состоялось заседание по вопросу "временно оккупированных территорий Украины". Страны призвали Россию выполнять минские соглашения. В какой-то момент между первым зампостпредом России при ООН Дмитрием Полянским и его немецким коллегой Кристофом Хойсгеном произошел неприятный для последнего диалог.

Немецкий дипломат заявил, что крымских татар притесняют в России. Он потребовал, чтобы РФ объяснилась, почему независимые миссии не пускают на территорию полуострова, чтобы проверить ситуацию с правами человека.

Полянский осадил Хойсгена за "картинное сокрушение". Российский зампостпред призвал коллегу расспросить других дипломатов, в том числе из бундестага, об их поездках в Крым. Полянский также подчеркнул, что Хойсгена лично приглашали на полуостров.

Как передает РИА "Новости", Полянский поинтересовался у Хойсгена, а не поиздержался ли он и намекает, чтобы Москва купила ему билет. Россиянин призвал немца не темнить и сказать прямо.

Он добавил, что распространять байки об ужасных вещах в Крыму легко, но еще проще убедиться в том, что все эти небылицы – выдумка. Так, например, делает миллион жителей Украины, которые отдыхают каждый год в Крыму. Полянский также обратил внимание на то, что если и говорить о какой-либо оккупации, так о той, которую устроила "майданная Украина Украины нормальной". Дружественная страна благодаря безумию Майдана и установкам от Запада превратилась в анти-Россию.

На Украине не раз обвиняли Россию в нарушении прав крымских татар. Однако в РФ отвергают подобные обвинения, указывая на то, что те получили куда больше свобод и прав, а также возможностей, чем им давала Незалежная. К тому же, многие жалобы в международные инстанции поступают от тех людей, который давно не живут в Крыму.