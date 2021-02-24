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Президент Microsoft заявил, что Россия причастна к хакерской атаке, произошедшей на госучреждения США в декабре 2020-го, с использованием софта SolarWinds. Брэд Смит отметил, что доказательства этому есть, но вот конкретные данные он раскрывать не стал.
По его словам, сейчас расследование находится на той стадии, которая демонстрирует, что к атакам причастна российская разведка. При этом, отметил Смит, доказательств, которые бы привели к другой стране, у них нет. Об этом он говорил во время слушаний в Сенате, которые показали в ютуб-канале PBS NewsHour.
А вот гендиректор компании CrowdStrike, занимающейся информационной безопасностью, Джордж Курц отметил, что он не может сказать ничего конкретного по этой ситуации – у него нет доказательств причастности России к атакам, передает РИА "Новости".
В декабре федеральные учреждения США подверглись кибератаке. В Вашингтоне решили, что хакеры пытались заполучить разведданные. Под подозрением тут же оказалась Россия, хотя в Америке, как всегда, не предоставили хоть сколько-нибудь значимые доказательства. В Москве не раз указывали на то, что Россия ни при чем, а подобные голословные обвинения в наш адрес стали рутиной.
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