В Microsoft обвинили Россию в кибератаках на США

В Microsoft обвинили Россию в кибератаках на США
Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/www.globallookpress.com
Однако там не предоставили никаких доказательств

Президент Microsoft заявил, что Россия причастна к хакерской атаке, произошедшей на госучреждения США в декабре 2020-го, с использованием софта SolarWinds. Брэд Смит отметил, что доказательства этому есть, но вот конкретные данные он раскрывать не стал.

По его словам, сейчас расследование находится на той стадии, которая демонстрирует, что к атакам причастна российская разведка. При этом, отметил Смит, доказательств, которые бы привели к другой стране, у них нет. Об этом он говорил во время слушаний в Сенате, которые показали в ютуб-канале PBS NewsHour.

А вот гендиректор компании CrowdStrike, занимающейся информационной безопасностью, Джордж Курц отметил, что он не может сказать ничего конкретного по этой ситуации – у него нет доказательств причастности России к атакам, передает РИА "Новости".  

В декабре федеральные учреждения США подверглись кибератаке. В Вашингтоне решили, что хакеры пытались заполучить разведданные. Под подозрением тут же оказалась Россия, хотя в Америке, как всегда, не предоставили хоть сколько-нибудь значимые доказательства. В Москве не раз указывали на то, что Россия ни при чем, а подобные голословные обвинения в наш адрес стали рутиной. 

Полина ИВАНОВА

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