Путин обратится к Федеральному собранию весной

Мероприятие состоится, когда можно будет говорить о результатах борьбы с коронавирусом

Владимир Путин обратится к Федеральному собранию не раньше весны. Это осуществится в конце марта – начале апреля, рассказали источники журналистов.

Послание главы государства прозвучит, когда можно будет подвести итоги борьбы с пандемией коронавируса. Даже если ситуация в это время не станет лучше, она окажется намного яснее, уточнил представитель близкого к Кремлю Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов в беседе с корреспондентом "Коммерсанта".

Болезнь затихает зимой и летом. А весной станет понятнее, эпидемия будет развиваться или отступит, добавил аналитик.

Однако дата обращения президента к Федеральному собранию может измениться. Это не исключено, поскольку текст послания еще не готов, работу над ним даже не начали, отмечает URA.RU.

Ранее в Кремле назвали темы послания Федеральному собранию. Президент России будет говорить о социально-экономическом, технологическом и другом развитии страны. 

Полина ДОРОЖКИНА

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