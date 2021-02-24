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Владимир Путин обратится к Федеральному собранию не раньше весны. Это осуществится в конце марта – начале апреля, рассказали источники журналистов.
Послание главы государства прозвучит, когда можно будет подвести итоги борьбы с пандемией коронавируса. Даже если ситуация в это время не станет лучше, она окажется намного яснее, уточнил представитель близкого к Кремлю Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов в беседе с корреспондентом "Коммерсанта".
Болезнь затихает зимой и летом. А весной станет понятнее, эпидемия будет развиваться или отступит, добавил аналитик.
Однако дата обращения президента к Федеральному собранию может измениться. Это не исключено, поскольку текст послания еще не готов, работу над ним даже не начали, отмечает URA.RU.
Ранее в Кремле назвали темы послания Федеральному собранию. Президент России будет говорить о социально-экономическом, технологическом и другом развитии страны.
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