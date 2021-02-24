Тихановская рассказала о вере в Лукашенко

Тихановская рассказала о вере в Лукашенко
Светлана Тихановская. Фото: Florian Gaertner via www.imago-i/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Оппозиционерка дала жесткую характеристику главе республики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в свое время сделал много хорошего для страны, но, когда он уйдет, об этом никто не вспомнит. Так считает белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская.

В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону она назвала Лукашенко "хитрым, жестким, жестоким". По ее мнению, любовь к Лукашенко сейчас испытывает лишь маленькая часть населения республики. Сама Тихановская раньше тоже верила президенту, хотя и знала о насилии со стороны властей.

"Я до последнего верила в его человечность", –

– пояснила оппозиционерка, отметив, что даже в этом году ждала от главы государства извинений. "Мне казалось, что он как мужчина, видя, что натворил, выйдет к людям и скажет, что ошибся и не должен был этого делать", – поделилась Тихановская.

Вместо этого Лукашенко стал "укрепляться в своих глазах" с помощью Всебелорусского народного собрания. Но это ему не поможет.

"Протесты в Беларуси не стухли, поменялась картинка, форма. (…) Сейчас время партизанщины",

высказалась Тихановская, подчеркнув, что "не сдастся", а весной возобновятся и 100-тысячные уличные акции при поддержке "высокопоставленных чиновников" республики. Лукашенко же она предрекла судьбу "одинокого человека, которого никто не поминает добрым словом". 

Ранее Тихановская признала, что "потеряла улицы", но готовит новые протестные структуры.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость151764
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Какие языки она знает ? Она по бумажке и то правильно читать не умеет. Кукла безмозглая. Что америкосовские хозяева ей скажут, то и делает. Сбежала из своей страны и учит жить. Тряпка зашкваренная.
Гость151716
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Белорусы могут сформулировать что им не нравиться и что они хотят поменять? Т.е. что им реально жить мешает? Я бы очень хотел это услышать. Ответы типа мы не хотим подчиняться режиму Лукашенко - в трубу. Это не ответы, а детский лепет тупых революционеров. Т.е. нужно услышать конечную цель, чего хотят Белорусы, поддерживая Тихановскуй. Думаю внятных и логичных ответов мы не дождёмся. Кроме лозунгов. Справедливость в отношении политзаключённых, - ну это не тема для революций. Или просто жизнь стала скучной, всё размеренно - работа, зарплата, пенсии? Требуется экшн?
Гость151716
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Сидит в Прибалтике. Там её учат как подготовить страну к договору о сотрудничестве с "ЕС". Т.е. план как Вам нужно будет <цензура> с РФ, но при это продолжать требовать от РФ помощи и доступ к рынкам. Если что типа мы пустим к себе Натовцев. Когда РФ обидится, то развалить всю промышленность и опять же обвинить РФ в этом. Геополитика.... Дура девка, продаётся не понятно за что....
Гость152718
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Гость152783
Она даже английского не знает. Это видно по тому, как она неверно произносит слова и гатужно их читает по бумажке
это ты сделал вывод исходя из своей убогой школотронской программы ?
Гость152783
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Гость152718
в отличии от тебя, чушка вонючая, эта домохозяйка знает несколько иностранных языков.
а ты свой родной рЮсский то не очень
Она даже английского не знает. Это видно по тому, как она неверно произносит слова и гатужно их читает по бумажке
Гость151596
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Александра Григорьевича будут очень долго помнить, как до сих пор вспоминают в Беларуси Петра Мироновича.
Но и Светку не сразу забудут - как и Фанни Каплан (Фейга Ройтблат)....
Гость152718
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Гость151764
Сколько же еще посудомоек с куриными мозгами хотят стать президентами :-)))
в отличии от тебя, чушка вонючая, эта домохозяйка знает несколько иностранных языков.
а ты свой родной рЮсский то не очень
Гость152718
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Гость152775
Хорошее быстро забывается. А он сделал в свое время страну процветающей, даже россияне им завидовали. Но время такое, что выше головы не прыгнешь. Настал период протестантов и во всех странах. Желаний много, а возможностей нет.
в процветающей стране люди на улицу не выходят с протестами.
"Л" - логика трезвого человека
Гость151764
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Сколько же еще посудомоек с куриными мозгами хотят стать президентами :-)))
Гость152295
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Ну тебе то всё помогло и вера и надежда и любовь и шпротогоны с пендосами. У тя каша горит на плите, беги спасай.
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