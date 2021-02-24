Оппозиционерка дала жесткую характеристику главе республики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в свое время сделал много хорошего для страны, но, когда он уйдет, об этом никто не вспомнит. Так считает белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская.

В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону она назвала Лукашенко "хитрым, жестким, жестоким". По ее мнению, любовь к Лукашенко сейчас испытывает лишь маленькая часть населения республики. Сама Тихановская раньше тоже верила президенту, хотя и знала о насилии со стороны властей.

"Я до последнего верила в его человечность", –

– пояснила оппозиционерка, отметив, что даже в этом году ждала от главы государства извинений. "Мне казалось, что он как мужчина, видя, что натворил, выйдет к людям и скажет, что ошибся и не должен был этого делать", – поделилась Тихановская.

Вместо этого Лукашенко стал "укрепляться в своих глазах" с помощью Всебелорусского народного собрания. Но это ему не поможет.

"Протесты в Беларуси не стухли, поменялась картинка, форма. (…) Сейчас время партизанщины",

– высказалась Тихановская, подчеркнув, что "не сдастся", а весной возобновятся и 100-тысячные уличные акции при поддержке "высокопоставленных чиновников" республики. Лукашенко же она предрекла судьбу "одинокого человека, которого никто не поминает добрым словом".

Ранее Тихановская признала, что "потеряла улицы", но готовит новые протестные структуры.