Экс-глава Минобороны Польши предостерег Германию от дружбы с Россией

Экс-глава Минобороны Польши предостерег Германию от дружбы с Россией
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Политик считает РФ другой цивилизацией, которая не понимает "общего языка"

Принудительное давление на Россию может завершиться успехом лишь при сведении контактов с Москвой к минимуму. Соответствующее заявление сделал экс-глава Минобороны Польши Ромуальд Шереметьев. По словам политика, между жителями Польши и теми представителями "цивилизации, любящей РФ", существует огромная разница в принципиальных жизненных ценностях.

Ранее польский лидер Анджей Дуда заявил, что возвращение к формату "бизнес как обычно" с Россией невозможно в принципе. Сам Шереметьев также уверен в том, что ООН выработала весьма противоречивый подход по отношению к России, демонстрируя свою наивность в этом вопросе.

"Чем дальше кто-то от России, тем чаще он думает о том, что ее можно заставить что-то делать", – считает экс-министр обороны.

Как заявил польский политик, подобной позиции придерживается Германия, которая когда-то пыталась наладить взаимодействие с Москвой, однако эти попытки, убежден Шереметьев, завершились весьма неудачно.

"Видимо, кое-кто в Германии ничему не научился. И такие взгляды там до сих пор присутствуют: что с РФ нужно сотрудничать и договариваться", – сетует спикер.

Шереметьев уверен, что для выстраивания общения необходим общий язык и ценности – именно в этих вопросах, убежден он, Россия отличается от всего мира, который говорит на "цивилизованном языке".

Политик добавил, что ООН выработал в отношении РФ весьма неэффективный и мягкий механизм. В диалоге с Кремлем Организация Объединенных Наций решила примерить на себя роль "полицейского, который убеждает бандита сдаться", о чем Шереметьев заявил в интервью wPolityce.

Ранее бывший заместитель министра обороны Польши обвинил Россию в стремлении поработить Восточную Европу.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость152806
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Гость152718
с россией можно дружить только наступая на нее по всему фронту.
Внимательно посмотрите на себя в зеркало!
Гость147176
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Поляки тоже не знают и не понимают нормального языка. Чуть что, то сразу зад свой оголяют и подставляют
Гость148083
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Крупнейшая страна в мире, с богатейшими ресурсами и какие-то плевки-страны на западе, поработить??? Со всеми бандеровцами, арабами-террористами, та на какой черт оно России нужно то?
Гость151764
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С Гейропой можно дружить, только если периодически бить ей морду и вправлять мозги на место. А то у них мозги сейчас в заднице, как и положено у пидерастов. Как была Гейропа вонючей, завистливой и подлой 300 лет назад, так и осталась.
Гость152718
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с россией можно дружить только наступая на нее по всему фронту.
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