Политик считает РФ другой цивилизацией, которая не понимает "общего языка"

Принудительное давление на Россию может завершиться успехом лишь при сведении контактов с Москвой к минимуму. Соответствующее заявление сделал экс-глава Минобороны Польши Ромуальд Шереметьев. По словам политика, между жителями Польши и теми представителями "цивилизации, любящей РФ", существует огромная разница в принципиальных жизненных ценностях.

Ранее польский лидер Анджей Дуда заявил, что возвращение к формату "бизнес как обычно" с Россией невозможно в принципе. Сам Шереметьев также уверен в том, что ООН выработала весьма противоречивый подход по отношению к России, демонстрируя свою наивность в этом вопросе.

"Чем дальше кто-то от России, тем чаще он думает о том, что ее можно заставить что-то делать", – считает экс-министр обороны.

Как заявил польский политик, подобной позиции придерживается Германия, которая когда-то пыталась наладить взаимодействие с Москвой, однако эти попытки, убежден Шереметьев, завершились весьма неудачно.

"Видимо, кое-кто в Германии ничему не научился. И такие взгляды там до сих пор присутствуют: что с РФ нужно сотрудничать и договариваться", – сетует спикер.

Шереметьев уверен, что для выстраивания общения необходим общий язык и ценности – именно в этих вопросах, убежден он, Россия отличается от всего мира, который говорит на "цивилизованном языке".

Политик добавил, что ООН выработал в отношении РФ весьма неэффективный и мягкий механизм. В диалоге с Кремлем Организация Объединенных Наций решила примерить на себя роль "полицейского, который убеждает бандита сдаться", о чем Шереметьев заявил в интервью wPolityce.

Ранее бывший заместитель министра обороны Польши обвинил Россию в стремлении поработить Восточную Европу.