Теперь главой дипмиссии РФ в Белоруссии станет финансово подкованный специалист

Москва собирается направить в Минск нового посла. Это будет уже третья подобная замена с 2018 года, выяснили СМИ.

Очередным главой российской дипмиссии в Белоруссии может стать Евгений Лукьянов. Президент скоро подпишет указ о его назначении, сообщили "Коммерсанту" информированные источники.

С 2016 года Лукьянов был послом в Латвии. Ранее занимал должность замсекретаря Совбеза РФ по международным вопросам. До этого работал проректором в Петербургском Международном институте развития и обучения банковской и биржевой деятельности, а также возглавлял направление по устранению возможностей отмывания денег в Дрезднер-банк, был начальником в ВТБ и в департаменте социально-экономического и финансового мониторинга аппарата полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.

Тем самым специалист довольно хорошо подкован в финансовых вопросах. Это будет кстати в Белоруссии, в отношениях которой с Россией не последнее место занимают вопросы о деньгах и кредитах, отмечает "Ъ".

Ранее стало известно о планах Минска подписать с Москвой новый контракт на поставки российского газа на 2021 год по выгодным для Белорусскии ценам. При этом платить за него Республика будет наверняка из займов, предоставленных Россией.