Украинский рынок становится все менее привлекательным для иностранного бизнеса

Санкции против сети магазинов спортивных товаров "Спортмастер" могут принести Украине много проблем. Об этом предупредил экономист и политолог Тарас Загородний.

Он признал, что санкции против юрлиц на Украине – типичный метод "разборок", когда просто "рвут активы". Но история со "Спортмастером" может повлечь очень большие неприятности, поскольку это сингапурская компания, хоть и руководят ею граждане России.

"Украина в свое время подписала соглашение о защите инвестиций. Таким образом, у Сингапура есть повод подать в суд на Украину, который он вполне может выиграть",

– предупредил Загородний в интервью "Главреду". Он пояснил, что санкции против "Спортмастера" – это "чистый лоббизм" со стороны определенных сил, которые просто захотели "вытеснить конкурентов с украинского рынка".

"Эта история ударит по инвестиционной привлекательности нашей страны",

– резюмировал украинский эксперт.



Ранее дипломаты Незалежной обращались к властям Сингапура с требованием прекратить "противоправную" работу "Спортмастера" в Крыму, передает телеканал "360", но магазины сети продолжали работать на полуострове.

На прошлой неделе власти Украины ввели санкции против ряда граждан Украины и России, в том числе оппозиционера Виктора Медведчука и его жены, а также нескольких компаний. По мнению экспертов, Москва может ответить на эти решения повышением цен на топливо для Незалежной и более жесткой позицией по Донбассу.