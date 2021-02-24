"Сидел с блокнотиком": эксперт оценил поведение Лукашенко на встрече с Путиным

"Сидел с блокнотиком": эксперт оценил поведение Лукашенко на встрече с Путиным
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
После переговоров лидеры не стали устраивать пресс-конференцию

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко  по-разному понимают сложившуюся ситуацию и оценивают перспективы сотрудничества. Поэтому после переговоров в Сочи они не стали встречаться с журналистами, а на публику вынесли лишь общие вопросы. На это указал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

По его мнению, Москва заинтересована в усилении интеграции с соседней республикой, тогда как Минск, если и делает какие-то шаги в этом направлении, то только "под давлением обстоятельств".

"За последние 30 лет мы прекрасно видели, чем заканчиваются все обещания об интеграции со стороны белорусского президента",

отметил Безпалько в комментарии "Украине.ру".

При этом сейчас ситуация усугубляется тем, что Лукашенко обещал российской стороне транзит власти в Белоруссии, чтобы получить поддержку на фоне протестов после выборов-2020, а потом стал лавировать. Но поскольку поддержка Москвы Лукашенко по-прежнему нужна, теперь ему приходится выкручиваться.

"Важный момент: Лукашенко на этой встрече выглядел как российский губернатор, который сидел с блокнотиком и записывал за Путиным его высказывания",

– обратил внимание политолог Дмитрий Болкунец.

Путин и Лукашенко почти 6 часов лично общались в Сочи 22 февраля, а на следующий день еще и по телефону провели обстоятельный разговор. Деталей переговоров не обнародовано, однако эксперты уверены, что белорусский лидер вел речь о деньгах.

Ранее стало известно, что Россия дала большую скидку Белоруссии, чтобы республика перевела экспорт нефтепродуктов из прибалтийских портов на российские.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость152295
Пожаловаться Ответить
Лучше плохо записать чем хорошо запомнить. Таракан учится. Ученье свет, не ученье - прозападное групповое очкострадание.
1
новости партнеров

Немецкого дипломата дерзко приструнили в ООН за слова о Крыме

Немца раскритиковали за "картинное сокрушение" о ситуации на полуострове

Пашинян раскритиковал "Искандеры" за небоеспособность в Карабахе

Премьер Армении заявил о "невзорвавшихся ракетах" во время военных действий в регионе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей