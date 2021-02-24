"Сидел с блокнотиком": эксперт оценил поведение Лукашенко на встрече с Путиным

После переговоров лидеры не стали устраивать пресс-конференцию

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по-разному понимают сложившуюся ситуацию и оценивают перспективы сотрудничества. Поэтому после переговоров в Сочи они не стали встречаться с журналистами, а на публику вынесли лишь общие вопросы. На это указал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

По его мнению, Москва заинтересована в усилении интеграции с соседней республикой, тогда как Минск, если и делает какие-то шаги в этом направлении, то только "под давлением обстоятельств".

"За последние 30 лет мы прекрасно видели, чем заканчиваются все обещания об интеграции со стороны белорусского президента",

– отметил Безпалько в комментарии "Украине.ру".

При этом сейчас ситуация усугубляется тем, что Лукашенко обещал российской стороне транзит власти в Белоруссии, чтобы получить поддержку на фоне протестов после выборов-2020, а потом стал лавировать. Но поскольку поддержка Москвы Лукашенко по-прежнему нужна, теперь ему приходится выкручиваться.

"Важный момент: Лукашенко на этой встрече выглядел как российский губернатор, который сидел с блокнотиком и записывал за Путиным его высказывания",

– обратил внимание политолог Дмитрий Болкунец.

Путин и Лукашенко почти 6 часов лично общались в Сочи 22 февраля, а на следующий день еще и по телефону провели обстоятельный разговор. Деталей переговоров не обнародовано, однако эксперты уверены, что белорусский лидер вел речь о деньгах.

Ранее стало известно, что Россия дала большую скидку Белоруссии, чтобы республика перевела экспорт нефтепродуктов из прибалтийских портов на российские.