Жириновский назвал главное условие присоединения Украины к России

Жириновский назвал главное условие присоединения Украины к России
Владимир Жириновский. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Политик призвал власти к окончательному разрешению вопроса

Россия должна окончательно урегулировать вопрос украинского кризиса. Соответствующее заявление сделал глава либерально-демократической партии Владимир Жириновский, заявивший о том, что на всем постсоветском пространстве необходимо добиться "быстрого созревания" русских.

По словам депутата, военные действия в Донбассе поддерживаются Соединенными Штатами, которые используют Украину в качестве колонии. Более того, убежден парламентарий, для Белого дома сгодится Незалежная и без Крыма с Донбассом – на оставшейся территории можно построить тренировочные лагеря. Однако, при осуществлении военных действий, РФ примет незамедлительные меры для защиты региона.

"И никакой Украины больше не останется. Поэтому такой вариант их не устраивает", – заявил политик.

Таким образом, считает Жириновский, Штаты продолжат сохранение донбасского конфликта в замороженном состоянии – война грозит завершить проблему, которая для Вашингтона должна продолжаться в "вялотекущей форме".

Также лидер ЛДПР заявил, что Москве должна урегулировать вопрос о русских в пределах постсоветского пространства, включая территории Прибалтики и Молдавии.

"Если Донецк и Луганск присоединятся к нам, это еще сильнее повлияет на всю Юго-восточную Украину, которая, в конце концов, станет Новороссией и воссоединится с Россией", – считает политик.

Жириновский уверен, что ключевой задачей остается нейтрализация антирусских и антироссийских организаций, о чем заявил в беседе "О русском Донбассе".

Ранее Жириновский назвал украинского лидера Владимира Зеленского "дураком" за отказ от закупок российского препарата "Спутник V" против коронавирусной инфекции.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость152718
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Гость152295
Гость 152718 ты бандеровский <цензура>, пшёл на хъй отсюда, жрать навоз свой.
а шо не так то ?
не гей или не клоун ?
Гость152295
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Гость 152718 ты бандеровский <цензура>, пшёл на хъй отсюда, жрать навоз свой.
Гость152295
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Долбоёп- провокатор, глупый как пробка.
Гость152718
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гей-клоун россиянской госдурки
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