Трюк Белоруссии и России ударит по экономике Литвы

Трюк Белоруссии и России ударит по экономике Литвы
Фото: Alfredas Pliadis/XinHua/www.globallookpress.com
Вильнюс принялся за выработку альтернативного решения, чтобы восполнить огромный пробел

В 2021 году "Белорусская нефтяная компания" приняла решение о прекращении соглашения с литовской LTG Cargo, которая занимается железнодородной транспортировкой нефтепродуктов в порт Клайпеда. По мнению западных обозревателей, Вильнюсу грозят серьезные убытки из-за возникшей ситуации.

Представитель LTG заявил, что "подвижность компании позволит справиться с ситуацией", возникшей после того, как Белоруссия отказалась от литовской инфраструктуры из-за геополитического давления, "оказываемого Минском на Литву".

При этом Минск договорился об использовании российских портов на Балтике для отгрузки своих нефтепродуктов – при чем такой вариант гораздо дороже. Объемы "Белорусской нефтяной компании" в Литве прошлом году составили примерно 2 млн тонн груза. Для самой LTK образованный пробел составил 35%.

В организации утверждают, что у давнего партнера отсутствуют реальные экономические обоснования для оправдания подобного решения.

"Однако LTG уже давно подвергалась подобным угрозам и была готова справиться с ними и уменьшить их влияние. Компания будет пытаться диверсифицировать свою деятельность, улучшать существующие услуги и разрабатывать новые", – заявил представитель организации.

В этом году LTG намерена запустить перевозку "полуприцепов для своих клиентов" на территории Европы. А годом ранее у компании появились свои филиалы в Польше и Литве.

"Конечно, LTG также видит возможности для более тесного сотрудничества с Украинской железной дорогой. Мы ожидаем постепенного развития деятельности LTG Cargo Ukraine: на первом этапе развития LTG Cargo Ukraine будет предлагать возможности аренды подвижного состава, экспедирования и других услуг по перевозке грузов", – приводит заявление представителя Railfreight.

Однако получится ли у компании восполнить потери от трюка Белоруссии с Россией, пока не известно. 

Напомним, в феврале этого года Лукашенко подписал указ о перевозке нефтепродуктов Белоруссии через российские порты.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость152295
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152718 смотри что бы очко твое не порвалося от бульбаменов и алкашей, гомосек-утырок бандеровский.
Гость149840
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Прибалтика и Украина всегда зарабатывали только на транзите.
Работать и что-либо производить эти паразиты никогда не умели!
Любой паразит без хозяина нежизнеспособен!
крым наш
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Гость152718
загнется теперь Литва без бульбамэнов и скрепных алкашей
вы каклы уже загнулись
Гость152718
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загнется теперь Литва без бульбамэнов и скрепных алкашей
Гость152878
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Нужно чтобы не ударил, а прибил!
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