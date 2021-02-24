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В 2021 году "Белорусская нефтяная компания" приняла решение о прекращении соглашения с литовской LTG Cargo, которая занимается железнодородной транспортировкой нефтепродуктов в порт Клайпеда. По мнению западных обозревателей, Вильнюсу грозят серьезные убытки из-за возникшей ситуации.
Представитель LTG заявил, что "подвижность компании позволит справиться с ситуацией", возникшей после того, как Белоруссия отказалась от литовской инфраструктуры из-за геополитического давления, "оказываемого Минском на Литву".
При этом Минск договорился об использовании российских портов на Балтике для отгрузки своих нефтепродуктов – при чем такой вариант гораздо дороже. Объемы "Белорусской нефтяной компании" в Литве прошлом году составили примерно 2 млн тонн груза. Для самой LTK образованный пробел составил 35%.
В организации утверждают, что у давнего партнера отсутствуют реальные экономические обоснования для оправдания подобного решения.
"Однако LTG уже давно подвергалась подобным угрозам и была готова справиться с ними и уменьшить их влияние. Компания будет пытаться диверсифицировать свою деятельность, улучшать существующие услуги и разрабатывать новые", – заявил представитель организации.
В этом году LTG намерена запустить перевозку "полуприцепов для своих клиентов" на территории Европы. А годом ранее у компании появились свои филиалы в Польше и Литве.
"Конечно,
LTG также видит возможности для более тесного сотрудничества с Украинской
железной дорогой. Мы ожидаем постепенного развития деятельности LTG Cargo
Ukraine: на первом этапе развития LTG Cargo Ukraine будет предлагать
возможности аренды подвижного состава, экспедирования и других услуг по
перевозке грузов", – приводит заявление представителя Railfreight.
Однако получится ли у компании восполнить потери от трюка Белоруссии с Россией, пока не известно.
Напомним, в феврале этого года Лукашенко подписал указ о перевозке нефтепродуктов Белоруссии через российские порты.
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