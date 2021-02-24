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У Виктора Януковича, который семь лет назад бежал в Россию, есть план – уехать из нашей страны. Об этом рассказал бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
Бывший президент Незалежной страстно мечтает поселиться навсегда в другом месте. От Крыма и Донбасса он отказался, тем самым давая понять, что собирается вернуться на Украину.
Экс-глава Соборной не конфликтует с нынешней властью страны. В планах Виктора Федоровича – добиться прекращения всех судов против него и вернуться на родину, уточнил экс-парламентарий.
Янукович хочет, чтобы Киев отменил санкции. И, поскольку международные ограничения в отношении него не вводились, он верит, что не лишен возможности спокойно жить на Украине, отметил Царев.
Экс-президент в 2014 году не помешал госперевороту. Также он не согласился возглавить регионы, которые не приняли силового захвата власти в стране, иначе сейчас бы не мог рассчитывать на возвращение, добавил политик в интервью РИА ФАН.
Не так давно Янукович назвал виновных в потере Украиной Крыма. Ответственны за это Петр Порошенко, Александр Турчинов и Арсений Яценюк, заявил свергнутый президент Незалежной.
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