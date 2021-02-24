Экс-депутат Рады: Янукович намерен вернуться на Украину

Экс-депутат Рады: Янукович намерен вернуться на Украину
Виктор Янукович. Фото: Song Zongli/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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Бывший президент Незалежной хочет, чтобы суды против него прекратились

У Виктора Януковича, который семь лет назад бежал в Россию, есть план – уехать из нашей страны. Об этом рассказал бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

Бывший президент Незалежной страстно мечтает поселиться навсегда в другом месте. От Крыма и Донбасса он отказался, тем самым давая понять, что собирается вернуться на Украину.

Экс-глава Соборной не конфликтует с нынешней властью страны. В планах Виктора Федоровича – добиться прекращения всех судов против него и вернуться на родину, уточнил экс-парламентарий.

Янукович хочет, чтобы Киев отменил санкции. И, поскольку международные ограничения в отношении него не вводились, он верит, что не лишен возможности спокойно жить на Украине, отметил Царев.

Экс-президент в 2014 году не помешал госперевороту. Также он не согласился возглавить регионы, которые не приняли силового захвата власти в стране, иначе сейчас бы не мог рассчитывать на возвращение, добавил политик в интервью РИА ФАН.  

Не так давно Янукович назвал виновных в потере Украиной Крыма. Ответственны за это Петр Порошенко, Александр Турчинов и Арсений Яценюк, заявил свергнутый президент Незалежной.

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Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость152295
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Да и пошел на хъй, езжай полы мой в борделе своем бандеровском, больше ты не на что не годен, отъимеют тебя под лестницей вечером.
Гость151691
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