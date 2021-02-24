ЭИСИ проведет в Clubhouse первый эфир с губернаторами

В дискуссии примут участие руководители трех российских регионов

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) выходит в Clubhouse. Первый эфир в набирающей популярность соцсети состоится 24 февраля в 16 часов по московскому времени.

В дискуссии примут участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, глава Якутии Айсен Николаев и врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков. Модератором мероприятия будет руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

Приглашенные главы регионов в прямом эфире расскажут, как они решили пойти в политику, что их связывает с регионами, которыми они сейчас управляют.



"Мы непременно попросим их дать советы или ответить на вопросы молодых людей, планирующих идти в региональную политику или строить карьеру чиновника",

– сообщила Дарья Кислицына. Ранее она провела прямой эфир в "Инстаграме" с руководителем Тюменской области Александром Моором.

В 2020 году ЭИСИ провел 20 прямых эфиров с главами регионов. Формат общения с губернаторами решено продолжилось и в 2021 году.