ЭИСИ проведет в Clubhouse первый эфир с губернаторами

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Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) выходит в Clubhouse. Первый эфир в набирающей популярность соцсети состоится 24 февраля в 16 часов по московскому времени.
В дискуссии примут участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, глава Якутии Айсен Николаев и врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков. Модератором мероприятия будет руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.
Приглашенные
главы регионов в прямом эфире расскажут, как они решили пойти в политику, что
их связывает с регионами, которыми они сейчас управляют.
"Мы непременно попросим их дать советы или ответить на вопросы молодых людей, планирующих идти в региональную политику или строить карьеру чиновника",
– сообщила Дарья Кислицына. Ранее она провела прямой эфир в "Инстаграме" с руководителем Тюменской области Александром Моором.
В 2020 году ЭИСИ провел 20 прямых эфиров с главами регионов. Формат общения с губернаторами решено продолжилось и в 2021 году.
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