Глава РФ выступил на заседании коллегии ФСБ

Москва получила информацию от том, что в отношении России готовятся провокации. Соответствующее заявление сделал сегодня, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании коллегии ФСБ.

Российский лидер уточнил, что речь идет о провокационных действиях, связанных с борьбой против коронавирусной инфекции, передает телеграм-канал RT.

О каких конкретно действиях идет речь, не уточняется.