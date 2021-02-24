Путин заявил о готовящихся против России провокациях

Глава РФ выступил на заседании коллегии ФСБ

Москва получила информацию от том, что в отношении России готовятся провокации. Соответствующее заявление сделал сегодня, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании коллегии ФСБ.

Российский лидер уточнил, что речь идет о провокационных действиях, связанных с борьбой против коронавирусной инфекции, передает телеграм-канал RT.

О каких конкретно действиях идет речь, не уточняется.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость153010
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А народ и так уже на пределе, это он знает, и любые действия народа будут потом названы провокациями с запада, и он опять будет не причём.
Гость153003
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да и поэтому денег плебеям на пенсии и зарплаты не хватит . но мы будем гордится нашими фсбшниками- нам солнца не надо на партия (путин) светит нам хлеба не надо - работу давай
Владимир
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Не привыкать...
Гость152997
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соси обнулённый <цензура>
Гость152991
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у него уже одни провокации мерещатся
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