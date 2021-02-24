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Москва получила информацию от том, что в отношении России готовятся провокации. Соответствующее заявление сделал сегодня, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании коллегии ФСБ.
Российский лидер уточнил, что речь идет о провокационных действиях, связанных с борьбой против коронавирусной инфекции, передает телеграм-канал RT.
О каких конкретно действиях идет речь, не уточняется.
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