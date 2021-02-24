Лукашенко прекратил поздравлять лидеров иностранных государств

Лукашенко прекратил поздравлять лидеров иностранных государств
Александр Лукашенко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Бацька затаил обиду на страны, наложившие санкции на представителей белорусской политики и силовиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко стал игнорировать глав иностранных государств в своих поздравительных телеграммах, посвященных зарубежной тематике. Такой вывод напрашивается после опубликованного сегодня на официальном сайте бацьки приветствия от имени Республики и лично ее руководителя в адрес эстонского народа в честь национального праздника прибалтийской страны.

В телеграмме Александр Григорьевич пожелал всем гражданам Эстонии успехов, мира и благополучия, при этом не упомянув президента Керсти Кальюлайд.

Между тем, в начале 2020 г. Лукашенко поздравлял лидера постсоветской Республики с национальным праздником.

Напомним, после прошлогодних президентских выборов в Белоруссии официальный Таллин не признал бацьку законно избранным главой государства и наложил санкции в отношении белорусских чиновников, представителей правоохранительных органов, СМИ и коммерческих структур. Также поступили власти Литвы.

В результате, Минск начал игнорировать в своих поздравлениях и Вильнюс. Это следует из обнародованного приветствия Лукашенко 16 февраля в адрес народа Литвы в связи с национальным праздником, "который символизирует важный этап становления литовской государственности". И в этой телеграмме белорусский лидер обошелся без упоминания президента соседней страны Гитанаса Науседы.

Ранее на прошлой неделе Москва и Минск подписали соглашение об экспорте белорусских нефтепродуктов через порты РФ. Договор рассчитан на 2021-2023 гг. Доставляться топливо будет по железной дороге транспортом, предоставленным российской стороной. Москва сделала все, чтобы перевалка нефтепродуктов через Россию оказалась выгоднее Минску, чем через Прибалтику.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость152295
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В туалет еще перестань ходить как какелы (назло России), ходи под себю, посольствам канализацию отключи, свет, воду. Деградируй!
Гость147236
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Обиделся что его не признают как законного выбранного президента страны.
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