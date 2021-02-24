Пользователи соцсетей предложили властям развернуть плакат к "замурованным" окнам дипмиссии и плясать гопака

Киевский режим открыл новый фронт информационной борьбы против Москвы и ничего не нашел лучше, как разместить перед посольством РФ в столице Незалежной билборд с надписью "Крым – это Украина". Об очередной "победе" постмайданных деятелей с триумфом сообщает пресс-служба СБУ, опубликовав соответствующую фотографию в своей странице в "Фейсбук".



"Просто фото, просто посольство России в Киеве, просто констатация факта: Крым – это Украина", – говорится в сообщении Службы безопасности соборной.

Отметим, что послание на билборде написано на украинском языке, а на плакате изображена эмблема СБУ, из чего можно сделать вывод, кто является его автором.

По информации УНИАН, месяц назад на этом месте еще висел билборд, посвященный служащим контрразведки силового ведомства. Он был установлен в День России в прошлом году, а снесли его в день памяти украинских военнослужащих, погибших в Донецком аэропорту.

Что касается нынешнего творения эсбэушников, то, как выразился и.о. главы общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук, оно является абсурдным с точки зрения здравого смысла. По его словам, у деятелей "мнимого государства Украина", "правящего националистического класса" воспаленное воображение.

"Крым исторически является частью России, и в 2014 году эта историческая справедливость была восстановлена", – цитирует РИА "Новости эксперта.

Между тем, сами украинцы критически отнеслись к такой бессмысленной трате государственных денег. В комментариях пользователи предлагали плакат развернуть к окнам дипмиссии РФ, а еще ежедневно плясать (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Позор нашей СБУ что отдали Крым, позор СБУ что не посадили тех кто отдал приказ сложить оружие. А вы баннерами кичитесь......", "И какова стоимость аренды этого борда? Откуда финансирование? Глава СБУ, из своего кармана профинансировал?", "Ага. Только из посольства никому не видно. Повернули бы тогда, что ли!", "На словах ляпать можем, а на деле шестой год кровь проливается", "Это гениально для СБУ, грамотно потрачены деньги украинских налогоплательщиков. Нужно еще вдоль всей границы с Крымом такие плакаты наставить", "а еще можно все время хлопать хлопушки и плясать в национальных костюмах возле здания. На злобу дня, извините".

