Варшава не имеет значения для Москвы - эксперт

Варшава не имеет значения для Москвы - эксперт
Фото: Pope Francis Angelus in Vatican City Giuseppe ''Pino'' Fama/Keystone Press Agency|www.globallookpress.com
Варшава нужна Москве как инструмент для возведения стен в Европе и раздора в НАТО

Польша не представляет никакого интереса для России. Об этом заявила бывший посол Республики в Москве, социолог и политолог Катажина Пелчиньская-Наленч.

Она считает, что Польша появляется в политической повестке дня РФ только в качестве члена НАТО и Евросоюза. На вопрос о том, какую роль для Москвы играет Варшава, эксперт ответила кратко.

"Значения не имеет, это следует признать", – сказала дипломат в интервью местному изданию Nowa Europa Wschodnia.

По ее мнению, в этом полька последовала курсом главного куратора Старого света – Вашингтона, Россия якобы видит в Польше инструмент для ослабления трансатлантического сотрудничества. Варшаву могут использовать для возведения ментальных и политических барьеров в Восточно-Центральной Европе, предположила Пелчинская-Наленч.

При этом она полагает, что польская сторона сама провоцирует раздоры в ЕС, а в интересах Москвы – сохранить "напряженную ситуацию" на континенте. Россия использует Польшу как элемент в большой мировой игре, в том числе эксплуатирует проблемы Варшавы в отношениях с Киевом, Минском и Брюсселем, резюмировала экс-посол.

Напомним, 19 февраля в ходе первого своего участия в качестве президента США в заседании Мюнхенской конференции по безопасности Джо Байден обвинил Москву в том, что она якобы стремится "подорвать" трансатлантическое партнерство Вашингтона с ЕС. Россия, заявил новый хозяин Овального кабинета, "хочет ослабить европейский проект и союз НАТО".

А вот президент Франции Эммануэль Макрон на том же мероприятии снова проговорил свой тезис об анахронизме блока, призвав представителей Евросоюза создать собственный альянс.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость151716
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Если серьёзно по тексту:
"Варшава нужна Москве как инструмент для возведения стен в Европе и раздора в НАТО" - не, всё опять с ног на голову. Варшава нужна Вашингтону, чтобы ни дай Бог НАТО не реформировалось и не стало действительно защищать интересы ЕС, а не интересы пиндосов. Вот это реальная вещь, а не то что они втирают своему населению. Главное что политики топовых стран это понимают. Да всё на взятках и других рычагах принуждения у них повязано. В этом пиндосы мастера. Не даром внушительные конторы ЦРУ развёрнуты в Европе и вся подноготная политиков у них есть. Управляй не хочу.
Гость152718
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Гость152295
152718 ты петухом будешь первосортным, гомик вонючий, двухстволкой, мексы вертолетить тебя будут 24 часа/сутки. Не гражданин ты.
натяни поглубже ушанку и в барак
Гость152295
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152718 ты петухом будешь первосортным, гомик вонючий, двухстволкой, мексы вертолетить тебя будут 24 часа/сутки. Не гражданин ты.
Гость152718
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Гость151716
Если я тебя правильно понял - ты второсортный мексиканец (учитывая сорт, то наверно на пособии сидишь) + шабашишь буржуйским тролем (Пока как вижу тоже второсортным) на информационных сайтах РФ. Только перепутал - не "для души", а "за душу". )))
главное что не первосортный рашкованин
Гость151716
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Гость152718
я гражанство давно получил. тут так - работаю для души.
шабашка так сказать
Если я тебя правильно понял - ты второсортный мексиканец (учитывая сорт, то наверно на пособии сидишь) + шабашишь буржуйским тролем (Пока как вижу тоже второсортным) на информационных сайтах РФ. Только перепутал - не "для души", а "за душу". )))
Гость152718
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Гость151716
Ну в общем то дорога открыта. Или ты ещё не выполнил план по объёму <цензура>, которое нужно вылить на РФ, чтобы грин-карту получить? ))). А по теме, то это США пользуют всю восточную Европу и хохлоа тоже чтобы ЕС в тонусе держать и чтобы он никуда самостоятельно не двигался. А то вдруг с РФ дружить начнёт. Беда пиндосам настанет. )))
я гражанство давно получил. тут так - работаю для души.
шабашка так сказать
Гость151716
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Гость152718
лучше я буду второсортным мексиканцем в Америке чем первосортным рашкованином в пидорахе
Ну в общем то дорога открыта. Или ты ещё не выполнил план по объёму <цензура>, которое нужно вылить на РФ, чтобы грин-карту получить? ))). А по теме, то это США пользуют всю восточную Европу и хохлоа тоже чтобы ЕС в тонусе держать и чтобы он никуда самостоятельно не двигался. А то вдруг с РФ дружить начнёт. Беда пиндосам настанет. )))
Гость152718
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Лис
<цензура> ты - уже в пиндосы себя записал, скакуас мовный? Вообще-то, ты никто - для пиндосов ты был и останешься второсортным "мексиканцем", а для нормальных украинцев ты - Иуда. Предателей не любят нигде, и относятся к ним соответственно - никогда об этом не забывай.
лучше я буду второсортным мексиканцем в Америке чем первосортным рашкованином в пидорахе
Гость152718
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Лис
<цензура> ты - уже в пиндосы себя записал, скакуас мовный? Вообще-то, ты никто - для пиндосов ты был и останешься второсортным "мексиканцем", а для нормальных украинцев ты - Иуда. Предателей не любят нигде, и относятся к ним соответственно - никогда об этом не забывай.
ты не обкакалсо сейчас ?
Гость152295
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Фантазии на почве климакса у бабы видимо. Или еще чего не хватает, авитаминоз например.
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