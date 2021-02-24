Главу дипмисии ЕС снова выгоняют из Венесуэлы

Полгода назад его уже объявляли персоной нон-грата, но передумали

МИД Венесуэлы дал главе дипмиссии ЕС в стране Исабелю Бриланте Педросу 72 часа, чтобы покинуть республику. Об этом сообщили СМИ.



Еще в июне этого года Николас Мадуро заявил, что дипломат должен покинуть страну после решения Евросоюза усилить санкции против Каракаса. Однако позже он передумал, решение признали недействительным.

Сейчас же стало известно, что Педроса снова выгоняют из Венесуэлы. Об этом сообщает Infobae. Ему дали 72 часа, чтобы покинуть страну. Такое решение приняли после новых санкций против венесуэльских официальных лиц.

В начале этого года правительство ЕС заявило, что не может юридически признавать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо законным главой Венесуэлы. Это произошло после того, как социалистическая партия законно избранного главы Боливарианской Республики Николаса Мадуро взяла под свой контроль правительство страны.