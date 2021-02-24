Киев объявил дату возвращения под свой контроль границы между Россией и Донбассом

Киев объявил дату возвращения под свой контроль границы между Россией и Донбассом
Фото:Alexander Rekun/Global Look Press/www.globallookpress.com
Незалежная стремится выполнить обязательства по Соглашению об ассоциации с ЕС в плане охраны внешних рубежей Евросоюза

Киевский режим намерен вернуть себе контроль над участком границы между Донбассом и Россией к 2025 году. Данный пункт обязательств кабмин Украины включил в специальную программу управления госграницей по инициативе главы МВД Незалежной Арсена Авакова, передает РИА "Новости".

"Обеспечение готовности к охране украинско-российского участка государственной границы в рамках отдельных районов Донецкой и Луганской областей после возобновления контроля над ними, а именно планирование мер по возобновлению охраны украинско-российского участка государственной границы в рамках отдельных районов Донецкой и Луганской областей", – говорится в стратегии.

Напомним, 24 июля прошлого года правительство Украины приняло Национальную стратегию интегрированного управления границами до 2025 года. Однако она не содержала пункта об участке границы на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

Данный документ одобрен во исполнение обязательств постмайданной власти по имплементации Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Цель обязательств – готовность и способность Украины к охране внешних границ ЕС после обретения полноправного членства в сообществе.

Осталось за малым – взять под контроль рубежи вдоль Донбасса с РФ.

Министр Аваков в декабре 2019-го поведал историю якобы нервной реакции российской делегации на переговорах Киева с Москвой в рамках "нормандской четверки" в Париже. По его словам, тогдашний помощник президента России Владислав Сурков психанул во время обсуждения возвращения под контроль Незалежной участка границы между мятежным Донбассом и Россией.

Сурков рассказ Авакова назвал реакцией на выпитое французское вино, предположив, что украинский министр просто перебрал алкоголя.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость142937
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КАКОГО ГОДА И КАКОГО ВЕКА ДОНБАСС ВЕРНЕТСЯ В СРАНУЮ УСРАИНУ
крым наш
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Гость152718
Хлопцi, Б-г вам в помощь !
бейте эту кацапскую тварь, бейте !
орал какел из-под дивана
Гость153191
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Гость152718
Хлопцi, Б-г вам в помощь !
бейте эту кацапскую тварь, бейте !
так силенок же хватает, кацапы сильнее (
Гость150242
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И еще резервации для кастрюлеголовых бандерлогов - желательно, севернее Салехарда
Гость152718
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Хлопцi, Б-г вам в помощь !
бейте эту кацапскую тварь, бейте !
Гость149494
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Вернет, обязательно вернет, только это буде не граница Украины с Россией а граница Малороссии с Россией. Как вариант границы вовсе не будет т.к. эта территория снова станет частью России.
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