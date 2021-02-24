В Вашингтоне призвали союзников объединиться для противостояния с Москвой

Россия является ослабевающей державой. Об этом заявил кандидат на должность директора ЦРУ Уильям Бернс в ходе слушаний в комитете сената по разведке.

Одновременно он призвал не недооценивать силу нашего государства и быть твердыми в своих действиях. По его мнению, нужно расширять круг союзников, чтобы противодействовать Москве.

Бернс считает, что страны способны оказать влияние на решения властей РФ, если реакция будет идти не только по линии США.

"Хотя во многом Россия – это ослабевающая держава, она как минимум может быть деструктивной под руководством (президента РФ Владимира) Путина как укрепляющиеся державы, такие как Китай", – цитирует РИА "Новости" кандидата в главные цэрэушники.

Ранее в январе директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, комментируя возможное избрание Бернса шефом ЦРУ, предположил, что тот будет вести по отношению к Москве прагматичную политику, поскольку является профессиональным дипломатом.

С ним не согласен директор Института политических исследований Сергей Марков. Политолог считает, что с приходом в разведку Бернса, который говорит по-русски, знает нашу страну изнутри, можно к осени ожидать подготовки американцами "российского майдана".

Отчасти такой прогноз совпадает с нынешним выступлением Путина на заседании коллегии ФСБ. Верховный главнокомандующий сообщил, что Москва получила информацию о подготовке провокаций в отношении России в связи с борьбой против коронавируса. Кроме того, президент рассказал, что в 2020 г. контрразведчики пресекли деятельность 72 кадровых сотрудников и 423 агентов иностранных спецслужб на территории нашей страны.

Что касается утверждения Бернса об "ослабевающей" России, то похожее заявление делал в январе 2015 г. тогдашний лидер США Барак Обама. Он объявил, что РФ благодаря Штатам и союзникам оказалась в "изоляции", а российская экономика "разорвана в клочья".