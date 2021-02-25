В США обеспокоены еще одной победой Путина

В США обеспокоены еще одной победой Путина
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Завершение строительства "Северного потока - 2" изменит расклад сил

Американские журналисты переживают из-за сообщений о переговорах между администрацией президента США Джо Байдена и германским правительством о сделке по "Северному потоку – 2". Авторы издания The National Interest уверены, что если сторонам удастся договориться, то выиграет от этого глава России Владимир Путин. 

По их мнению, Вашингтон пытается загладить свою вину перед европейскими партнерами за причиненные проблемы, чтобы наладить с ними отношения. Однако если сделка состоится, то Европа увидит, что сотрудничать с Россией безопасно, ведь это никак не отразится на отношениях с США. Тогда поводов для контактов станет куда больше, чего, по мнению американцев, допустить нельзя. 

В NI уверены, что завершение строительства "Северного потока – 2" ударит на долгие годы по отношениям между Европой и США. Ведь уже сейчас Россия контролирует 40% европейского газового рынка, после запуска "СП-2" и полного завершения строительства "Турецкого потока" эта доля увеличится до 70%. 

Авторы материала утверждают, что Москва использует энергоресурсы как оружие в политике. В результате другие страны, идущие на контакт с Россией, отказываются от своих амбиций и желаний присоединиться к западным союзам. А вот для Германии газопровод – это уже вопрос денег. Ведь немецкие компании будут получать прибыль от транзита голубого топлива. Американцы уверены, что Европа лицемерит с этим проектом, ведь параллельно ведутся разговоры о том, чтобы перевести экономику в зеленый сектор. Вот тут-то, мимоходом отмечают авторы, американский СПГ и пришел бы на выручку. Но Байден собирается помочь России, а не своему бизнесу, негодуют журналисты.  

Издание полагает, что нужно вести разговоры не об отмене американских санкций против проекта, а о том, почему европейцы сотрудничают с россиянами. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость Изольда Голопупенко
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Был Распутин , сейчас вот Лёха Анальный обозначился.
Гость 152296
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Кто бы этой питерской твари налил бы в трусы новичка.
Это <цензура> путин уцепилось мертвой хваткой за власть и своим хитрожопством уже достал весь мир.
Как будто во всем мире все идоты и один аферист.
Гость152295
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Чего не побеждать если в голове мозги а не навоз как у клоунов, он хотя бы думает прежде чем что то сделать или просто сказать.
Гость143937
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В общем, что бы не случилось Путин победит. Не зря я за него голосовал ))) Каклы <цензура>))
Гость147092
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Какой американский газ - которого нет? Самим не хватает - все замерзло, и газ то же. Чуть, что - у нас газ покупают, втихушку, а сейчас планируют у нас покупать, а Европе продавать - ВОТ ТАКОЙ БИЗНЕС-ПЛАН!
М
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ну напечатали и написали тамошние журнашлю...,журналисты статейку,даже не одну,им тоже кушать хочется,икорку там,лангусов...что их перепечатывать и спорить,пусть пишут,пусть заказная,мир барыша весь такой,у них все покупается,даже бывшие страны вместе с кастрюлями
пуй на них
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