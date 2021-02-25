В Киеве придумали изощренное наказание за признание российского Крыма

В Киеве придумали изощренное наказание за признание российского Крыма
Фото:ikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
"Коллаборантов" хотят преследовать по всей строгости закона

Фракция "Слуга народа" внесла в Верховную раду закон о "коллаборационной деятельности". Соответствующее заявление сделал один из авторов документа, заместитель главы правительственной партии Евгения Кравчук. По словам украинского депутата, документ вводит уголовное преследование в отношении граждан, отрицающих "агрессию" против Незалежной, а также "оккупации" ее регионов.

Также Кравчук добавила, что под такой деятельностью признается "публичное отрицание" украинцем "вооруженной агрессии", направленной против государства. Кроме того, закон устанавливает уголовную ответственность за "поддержку агрессора" в виде положительного отношения к принимаемым им решениям и прочим основаниям.

Нарушение закона, принятого на рассмотрение Верховной радой, грозит тюремным заключением до 15 лет лишения свободы – с запретом заниматься определенной должностью и конфискацией имущества. Также в документе содержатся положения, дающие основания для ликвидации общественных, политических и прочих объединений. Основанием для вышеупомянутых мер является сотрудничество с российской стороной, передает Ura.ru.

"Над этой законодательной инициативой сейчас точно будет работать профильный комитет, редакция может измениться. Будем упорядочивать широкую дискуссию с привлечением экспертной среды, так как важно восстановить справедливость и защиту украинской государственности во всех сферах ее существования. Работа началась", – написала Кравчук на своей странице в социальной сети Facebook.

Крым воссоединился с Россией в 2014-м в результате референдума. На Украине до сих пор не могут смириться с решением крымчан. В Москве не раз указывали на то, что вопрос принадлежности полуострова неактуален. 

Ранее депутат "Оппозиционной платформы" Нестор Шуфрич раскритиковал Зеленского за политическое преследование своих оппонентов.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость148083
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Гость143459
Не надо никакие законы Нато вернет Крым Украине
Ага, НАТО оно такое .. вернет, догонит и еще раз вернет))) Ну это когда возвращалки доростут, так сразу и вернет, только к тому времени и украины то уже не будет...
Гость143459
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Не надо никакие законы Нато вернет Крым Украине
Гость148083
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Я и живу в России, мне тут вполне комфортно, правда не в -30 с ветром))) Т.е. посадить-посадют, зато опа целая)))
Гость152295
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148083 живи в России, тут хотя бы с ксивой так не случится :-)
Гость148083
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Гость152295
148083 тебю посадют! А ксиву тебе в зад засунут. Такие вот они нелюди.
А как же свобода слова и демократия?
Гость152295
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148083 тебю посадют! А ксиву тебе в зад засунут. Такие вот они нелюди.
Гость148083
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Т.е. я открыто и везде говорю "Крым НАШ!", Украина ведет войну со своим народом, в правительстве этой самой украины одни идиоты и психически больные недолюди, мне при приезду в эту американскую колонию пятнаху "нарисуют", ну при наличии укропаспорта?
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