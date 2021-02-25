О чем говорил Путин с Лукашенко на закрытой встрече

О чем говорил Путин с Лукашенко на закрытой встрече
Фото: kremlin.ru/
Политолог рассказал об итогах переговоров лидеров двух стран

На днях президент России Владимир Путин провел встречу с белорусским лидером Александром Лукашенко в Сочи. О подробностях диалога глав государств рассказал политолог Алексей Дзермант.

Специалист сообщил, что Лукашенко вернулся к теме подписания дорожных карт. Речь идет о сближении государственных экономик и слиянии налогово-фискальной системы. Фактически, отметил Дзермант, речи о подобной программе не было слышно на протяжении целого года. Однако при этом обе стороны проводили работу по интеграции. 

Таким образом, считает Дзермант, Россия и Белоруссия продолжают выполнять задачи по экономическому сближению.

"Лукашенко это подтвердил, то есть подписание этих документов готовится, осталось только согласовать малую часть этих дорожных карт", – заявил спикер.

Тем самым, считает Дзермант, обе стороны предпринимают шаги для углубления интеграции.

Второй темой, которую обсудили лидеры на сочинской встрече, была проблема коронавирусной эпидемии. Президент России подтвердил свое обещание в вопросе вакцин – белорусская сторона получила возможность локализовать производство лекарственного препарата на своей территории. Тем самым Минск получает шанс сократить собственные издержки в вопросах закупок.

Также Лукашенко выразил коллеге благодарность за предоставление возможности обучения в РФ для граждан Белоруссии. Стороны нацелены на унификацию подходов в тестировании экзаменуемых – речь идет о гуманитарной сфере. Фактически, это означает то, что результаты тестов абитуриентов обоих стран начнут признавать как Россия, так и Белоруссия при поступлении в высшие учебные заведения.

Одной из важнейших тем, по мнению политолога, была оборонная сфера. Так, Минск пересматривает доктрину государственной и национальной безопасности из-за агрессивных действий Запада на рубежах. В 2021 году обе стороны проведут учения у западных границ. РФ также займется вопросами поставок комплексов ПВО и авиации, заявил Дзермант в интервью "Украине.ру".

Ранее итоги встречи прокомментировал политолог Богдан Безпалько.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость152295
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Это дезедорант откуда знает чё там было, под столом сидел? Встреча закрытая была, фуфло все эти догадки.
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