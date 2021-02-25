В Латвии похвалили осквернивших мемориал советским воинам вандалов

Поддержку таким действиям с явным удовольствием выразил депутат Сейма

Громкий скандал набирает обороты в Латвии. Там буквально расхвалили вандалов, разрушивших мемориал советским воинам и утащившим противотанковую пушку ЗиС-3. 

Накануне депутат Сейма выразил поддержку осквернителям. На своей странице в "Твиттер" он дал понять, что не считает их действия из ряда вон выходящими, так как, согласно государственной доктрине преемственности прибалтийской страны, "оккупирующая держава и установленные ею символы были незаконными".

До этого парламентарий об исчезновении ночью в Екабпилсе пушки "агитационного мемориала советских оккупантов". И не без сарказма добавил, что недавно совет хотел вложить в реставрацию этого памятника €20 тысяч.

Подписчики отреагировали на сообщения по-разному. Одни согласились с депутатом, другие возмутились: "Вы сами ведете себя как одно большое следствие оккупации своей ненавистью! Довольно странно, что ты находишь способ оправдать оскорбления!", "Будете ли вы в равной степени оправдывать нарушения закона в отношении созданного в советские годы культурного наследия, всех построек и т. д.?".

Нашлись и такие, кто откровенно посмеялся над ним: "Если нет государства, то ничто не может быть оккупировано", "Оо, значит ли это, что я могу арендовать кран и бульдозер, чтобы разобрать "карандашный путепровод"? И никто не будет арестован и наказан?".

Ранее о происшествии высказались в российском посольстве. Дипломаты обратились к ОБСЕ с требованием наказать тех, кто осквернил мемориал, напоминает "Пятый канал".

Полина ДОРОЖКИНА

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Гость151474
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Латвия - стадо свиней
Гость148994
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Нищая лабусня растащила пушку на чермет, а дурачок из сейма их похвалил - все при деле
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