Под обращением подписались все главы крупнейших воинских подразделений

Руководство Генерального штаба Армении выступило с заявлением о требовании отставки Никола Пашиняна с поста премьер-министра республики. Обращение подписано также командирами соединений и руководителями всех направлений.

Отмечается, что Генштаб таким образом выражает протест против увольнения замглавы Генштаба. Военное руководство уверено, что глава правительства с кабмином не способны к принятию адекватных мер и решений в кризисные для страны моменты, передает "Спутник Армения".

Сам Пашинян назвал требование Генштаба попыткой военного переворота. Глава правительства также анонсировал обращение к нации. В настоящее время премьер собирает своих сторонников у дома правительства, передает телеграм-канал РИА "Новости".

Позднее глава правительства Армении заявил, что принял решение об увольнении начальника Генерального штаба, подписавшего заявление военных.