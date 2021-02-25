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Руководство Генерального штаба Армении выступило с заявлением о требовании отставки Никола Пашиняна с поста премьер-министра республики. Обращение подписано также командирами соединений и руководителями всех направлений.
Отмечается, что Генштаб таким образом выражает протест против увольнения замглавы Генштаба. Военное руководство уверено, что глава правительства с кабмином не способны к принятию адекватных мер и решений в кризисные для страны моменты, передает "Спутник Армения".
Сам Пашинян назвал требование Генштаба попыткой военного переворота. Глава правительства также анонсировал обращение к нации. В настоящее время премьер собирает своих сторонников у дома правительства, передает телеграм-канал РИА "Новости".
Позднее глава правительства Армении заявил, что принял решение об увольнении начальника Генерального штаба, подписавшего заявление военных.
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