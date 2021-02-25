Премьер анонсировал выступление на митинге в свою поддержку

Отставка действующего главы правительства Армении Никола Пашиняна является лишь вопросом времени. Дело лишь заключается в том, сколько премьеру осталось править страной, заявил руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, академик Алексей Арбатов.

В феврале власти объявили о проведении военной реформы, нацеленной на оптимизацию численности армии Армении. Позднее Пашинян заявил о неэффективности состоящих на вооружении армянских ВС "Искандеров", а замглавы генштаба Тигран Хачатрян призвал СМИ отказаться от "неправильных представлений" об этих тактических комплексах, назвав слова премьера "несерьезными". В тот же день он был уволен по указу президента Саркисяна.

На следующий день Генштаб потребовал отставки премьера. Сам Пашинян посчитал заявление военного блока попыткой переворота, призвав своих сторонников к сбору у дома правительства в Ереване, объявив об отставке руководителя Генштаба Оника Гаспаряна.



По словам специалиста, первое время Пашинян будет опираться на поддержку силовиков, однако глава правительства не располагает достаточным количеством сторонников для удержания власти.

Вместе с тем Арбатов уверен, что стране не грозит гражданская война – находящееся в осаде государство, население которого переживает последствия проигранного конфликта, не допустит подобного сценария, о чем заявил в интервью телеграм-каналу РИА "Новости".

Также специалист считает, что военные пытаются переложить ответственность за поражение в карабахском конфликте на правительство Пашиняна.

В настоящее время противники действующей власти блокируют улицы города, требуя немедленной отставки премьера. В некоторых районах парализовано транспортное движение. Сам Пашинян заявил, что намерен выступить перед сторонниками на организованном митинге в 16 часов под охраной правоохранительных органов.