Обстановка в соседнем государстве вызывает большую обеспокоенность у России, чем оценка ее военной техники

Слова премьера Армении Никола Пашиняна об "Искандерах" не оставили без внимания. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал говорить о "поломках" в этих ракетных комплексах.

Он оставил это высказывание "без комментариев". Обстановка в соседнем государстве вызывает большую обеспокоенность у России, чем несправедливая оценка ее военной техники, дал понять пресс-секретарь.

За развитием ситуации в Армении – важном и близком союзнике на Кавказе – РФ наблюдает с тревогой. И призывает сохранять спокойствие, все должно оставаться в рамках конституции Республики, добавил представитель Кремля.

Что касается "Искандеров", ответ был четким. Песков подчеркнул: наша военная техника не раз показывала свою эффективность во многих местах, передает РИА "Новости".

Ранее премьер Армении заявил о неэффективности российских "Искандеров". Эти оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК), состоящие на вооружении армии республики, "взорвались лишь на 10%", сообщил Никол Пашинян.