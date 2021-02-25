На Украине решили заблокировать 426 сайтов

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В черный список попали и два известных российских портала

На Украине продолжаются репресии против СМИ. После телеканалов власти Укрианы объявили войну интернету. Решили заблокировать ни много ни мало 426 сайтов.

Основанием для подобной карательной меры стал приговор Голосеевского районного суда Киева. Он был вынесен 4 февраля. В постановлении упоминается преступление по ч. 3 ст. 190 ("Мошенничество") Уголовного кодекса Украины.

Полный черный список опубликован на официальном сайте Нацкомиссии по госрегулированию в сфере связи и информатизации. Попали в него и два известных российских интернет-издания – РБК и "Аргументы недели", констатирует RT.

Ранее один из оказавшихся вне закона украинских телеканалов "за большие деньги, которые могли пойти на благотворительность", купил бывший президент страны Петр Порошенко. Тем самым он собирается защищать свободу слова.

Полина ДОРОЖКИНА

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