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Военная авиация армянских ВВС пролетела 25 февраля в небе над столицей республики, где в настоящее время проходят протестные акции против главы правительства страны Никола Пашиняна.
Согласно приведенным данным, самолеты пролетели над площадью свободы, где проходит оппозиционный митинг. Присутствующие поприветствовали показавшуюся в небе авиацию аплодисментами, передает РИА "Новости".
О каких конкретно самолетах идет речь, не уточняется.
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