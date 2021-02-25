Самолеты пролетели во время акции протеста против Пашиняна

Военная авиация армянских ВВС пролетела 25 февраля в небе над столицей республики, где в настоящее время проходят протестные акции против главы правительства страны Никола Пашиняна.

Согласно приведенным данным, самолеты пролетели над площадью свободы, где проходит оппозиционный митинг. Присутствующие поприветствовали показавшуюся в небе авиацию аплодисментами, передает РИА "Новости".

О каких конкретно самолетах идет речь, не уточняется.