В небе над Ереваном заметили военную авиацию

Самолеты пролетели во время акции протеста против Пашиняна

Военная авиация армянских ВВС пролетела 25 февраля в небе над столицей республики, где в настоящее время проходят протестные акции против главы правительства страны Никола Пашиняна.

Согласно приведенным данным, самолеты пролетели над площадью свободы, где проходит оппозиционный митинг. Присутствующие поприветствовали показавшуюся в небе авиацию аплодисментами, передает РИА "Новости".

О каких конкретно самолетах идет речь, не уточняется.

Егор МАЛКОВ

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