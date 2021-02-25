До сих пор Украине удавалось поддерживать имидж нейтрального участника переговоров

Запрет на пересечение границы Украины на автомобилях с приднестровскими номерами появился с подачи Кишинева. На это указал политолог из Приднестровья Сергей Широков.

Он напомнил, что это не первый случай, когда молдавские власти пытаются усложнить жизнь жителям Приднестровья. Так, в январе 2020 г. Кишинев предупредил Тирасполь о въезде на территорию Украины только на автомобилях с нейтральными номерами и наклейкой "Md". При этом попытался все свалить на Киев, дескать, это там придумали. Тогда украинские власти опровергли это сообщение.

Однако с новой главой республики Киев нашел общий язык. В результате, когда Кишинев снова закинул удочку насчет блокировки номеров, Киев поддался на провокацию и создал угрозу серьезной гуманитарной проблемы.

"Такая блокировка приведет к разрыву семейных связей, хозяйственных связей. Это в первую очередь гуманитарная проблема, во вторую – экономическая. Нарушается транспортная логистика контрактных коммерческих связей",

– заявил Широков в эфире телеканала ТСВ. Он отметил, что европейским партнерам Кишинев и Киев тоже навредят, поскольку ставят под удар переговоры в формате "5+2" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина плюс наблюдатели от США и ЕС), да и вообще разрушают и без того неустойчивый политический климат в регионе.

На днях посол Киева в Кишиневе Марк Шевченко сообщил врио главы молдавского правительства Аурелиу Чокоему, что Украина согласна выполнить просьбу Молдавии и с 1 сентября 2021 г. закроет границу для автомобилей, которые зарегистрированы в Приднестровье.

Ранее молдавские эксперты раскритиковали итоги визита президента Майи Санду на Украину.