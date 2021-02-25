Ситуация в Армении привлекает внимание игроков международной арены

В Ереване кипят настоящие страсти. Недавно генштаб Армении потребовал отставки Никола Пашиняна с поста премьер-министра страны. На этом фоне глава российского МИД Сергей Лавров побеседовал с руководителем армянского внешнеполитического ведомства Арой Айвазяном.



Высокопоставленный представитель Кремля подчеркнул, что Москва рассматривает происходящее как внутреннее дело республики, пишет RT.

При этом Сергей Лавров заявил: российская сторона рассчитывает, что обострение будет урегулировано в мирном ключе, передает пресс-служба министерства.