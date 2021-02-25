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В Ереване кипят настоящие страсти.
Недавно генштаб Армении потребовал отставки Никола Пашиняна с поста
премьер-министра страны. На этом фоне глава российского МИД Сергей Лавров
побеседовал с руководителем армянского внешнеполитического ведомства Арой Айвазяном.
Высокопоставленный представитель Кремля подчеркнул, что Москва рассматривает происходящее как внутреннее дело республики, пишет RT.
При этом Сергей Лавров заявил: российская сторона рассчитывает, что обострение будет урегулировано в мирном ключе, передает пресс-служба министерства.
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