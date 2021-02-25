Пашинян выдвинул военным ультиматум

Пашинян выдвинул военным ультиматум
Никол Пашинян. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава правительства Армении призвал военных заниматься своим делом и не устраивать госпереворот

Премьер-министр Армении Никол Пашинян потребовал от начальника Генштаба ВС Республики Оника Гаспаряна добровольно уйти в отставку. Он сообщил, что предлагал президенту страны Армену Саркисяну подписать соответствующий документ, однако тот этого не сделал.

По словам премьера, если президент не подпишет предложение об увольнении главы Генштаба, то присоединится к госперевороту, пишет РИА "Новости".

Выступая в ходе созванного им митинга своих сторонников на площади Республики в Ереване, Пашинян выразил уверенность, что армянский народ не допустит военного мятежа, передает "Интерфакс".

"Некоторые попытались втянуть армию в антигосударственный процесс. Заявление Главного штаба ВС Армении – это попытка военного переворота, и народ не позволит этого", – сказал премьер.

Пашинян приказал всем офицерам Вооруженных сил страны "заниматься" своим делом, т.е. защитой границ и территориальной целостности государства.

"Никто не может ослушаться моего приказа", – объявил он.

По мнению премьера, многие генералы и офицеры подписали заявление с требованием об его отставке под давлением вышестоящего руководства.

Напомним, ранее в четверг, 25 февраля, стало известно, что ВС Армении потребовали от Пашиняна и правительства страны покинуть свои посты. Соответствующее заявление Генштаба подписало все руководство, а также командиры крупных воинских соединений и главы всех управлений.

Спустя какое-то время появилось второе заявление, в котором высший офицерский состав повторно призвал Пашиняна уйти в отставку. Военные подчеркнули, что свое заявление они готовили без чьего-либо давления со стороны.

"Это четкое убеждение и позиция генералов и офицеров, цель которых одна - в этот критический момент служить спасению Родины. Еще раз подтверждаем нашу четкую позицию", – цитирует воззвание военных телеграм-канала "Sputnik Армения".

Добавим, нынешняя политическая ситуация в Республике обострилась, будучи и без того накаленной, после спора между Пашиняном и представителями Генштаба о пользе и действенности российских ЗРК "Искандер" в период войны с Азербайджаном за Нагорный Карабах, развязавшейся прошлой осенью.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость151174
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Да он не уйдёт. Вы что удумали, чел так рвался на эту должность и он уйдёт. Пашинян сам не уйдёт.
Гость143999
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Сами за Пашиняна очко рвали.
Сорос
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Плешишян фсё
Гость153638
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А что нам скажет гаспадин Сорос?
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