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Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал снятие некоторых ограничений в связи с пандемией коронавируса в ближайшие один-два месяца. Об этом столичный градоначальник сообщил в эфире телеканала "Россия 1".
По его словам, за последнее время наблюдается тенденция на снижение роста заболеваемости – до 600 человек в сутки.
"Надеюсь, что в ближайшие месяц-два, если такой тренд будет, мы снимем эти ограничения", – сказал мэр.
В частности, в Москве снова могут разрешить проводить городские фестивали, передает РИА "Новости".
В столице России за последние сутки выявили 1406 новых случаев инфицирования коронавирусом,
2092 – выздоровели,
47 человек умерли.
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