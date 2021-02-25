В российской столице снова могут разрешить проводить фестивали

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал снятие некоторых ограничений в связи с пандемией коронавируса в ближайшие один-два месяца. Об этом столичный градоначальник сообщил в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, за последнее время наблюдается тенденция на снижение роста заболеваемости – до 600 человек в сутки.

"Надеюсь, что в ближайшие месяц-два, если такой тренд будет, мы снимем эти ограничения", – сказал мэр.

В частности, в Москве снова могут разрешить проводить городские фестивали, передает РИА "Новости".

В столице России за последние сутки выявили 1406 новых случаев инфицирования коронавирусом, 2092 – выздоровели, 47 человек умерли.

