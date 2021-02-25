Весь боезапас ОТРК находится на складах Республики

Российские оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" в вооруженном конфликте вокруг Нагорного Карабаха не применялись. Об этом сегодня сообщило Минобороны РФ, реагирую на скандальные заявления, прозвучавшие 23 февраля из уст премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

В российском ведомстве "с недоумением и удивлением" ознакомилось с обвинениями армянского премьера в том, что в НКР ВС Республики якобы применяли "Искандеры" и ракеты взорвались лишь на 10%".

"По имеющимся у нас объективным и достоверным сведениям, подтвержденным в том числе системой объективного контроля, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся", – заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, Пашиняна ввели в заблуждение и он использовал неверную информацию.

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