Оскандалившийся Пашинян позвонил Путину

Подробности разговора раскрыли в Кремле

На фоне политического кризиса в Армении премьер страны Никол Пашинян позвонил российскому лидеру Владимиру Путину.

По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, обсуждалась текущая ситуация в республике. Путин призвал стороны к мирному урегулированию ситуации и сдержанности, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее в Минобороны России ответили на заявление Пашиняна о неэффективности "Искандеров". Слова армянского премьера вызвали недоумение. В военном ведомстве предположили, что Пашиняна ввели в заблуждение – во время конфликта в Карабахе "Искандеры" не применялись. Кроме того, свою эффективность комплексы уже не раз доказали.


Кристина ЧЕРНИКОВА

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