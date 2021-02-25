Оскандалившийся Пашинян позвонил Путину

Подробности разговора раскрыли в Кремле

На фоне политического кризиса в Армении премьер страны Никол Пашинян позвонил российскому лидеру Владимиру Путину.

По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, обсуждалась текущая ситуация в республике. Путин призвал стороны к мирному урегулированию ситуации и сдержанности, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее в Минобороны России ответили на заявление Пашиняна о неэффективности "Искандеров". Слова армянского премьера вызвали недоумение. В военном ведомстве предположили, что Пашиняна ввели в заблуждение – во время конфликта в Карабахе "Искандеры" не применялись. Кроме того, свою эффективность комплексы уже не раз доказали.



