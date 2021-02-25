Евросоюз продлил санкции против Белоруссии на год

Брюссель продолжает наказывать Минск за силовой разгон оппозиции

Евросоюз продлил санкции против Белоруссии до 28 февраля 2022 г., передает РИА "Новости".

Отмечается, что на год рестрикции сохранятся в отношении высокопоставленных чиновников Республики "за репрессии" и "запугивание мирных демонстрантов", оппозиционеров и представителей местных СМИ. Также ограничения продлены против граждан, причастных к "фальсификации выборов".

По итогам избирательного процесса Брюссель ввел три пакета санкционного режима – в октябре, ноябре и декабре 2020 года. Под европейскую дубину угодили 88 физлиц и 7 белорусских компаний, включая гостелевидение Республики. Президент страны Александр Лукашенко не присутствует ни в одном черном списке.

Сам бацька ранее призвал Москву не бояться санкций, поскольку Россия и Белоруссия могут обеспечить себя всем необходимым.

