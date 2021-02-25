Евросоюз продлил санкции против Белоруссии на год

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Евросоюз продлил санкции против Белоруссии до 28 февраля 2022 г., передает РИА "Новости".
Отмечается, что на год рестрикции сохранятся в отношении высокопоставленных чиновников Республики "за репрессии" и "запугивание мирных демонстрантов", оппозиционеров и представителей местных СМИ. Также ограничения продлены против граждан, причастных к "фальсификации выборов".
По итогам избирательного процесса Брюссель ввел три пакета санкционного режима – в октябре, ноябре и декабре 2020 года. Под европейскую дубину угодили 88 физлиц и 7 белорусских компаний, включая гостелевидение Республики. Президент страны Александр Лукашенко не присутствует ни в одном черном списке.
Сам бацька ранее призвал Москву не бояться санкций, поскольку Россия и Белоруссия могут обеспечить себя всем необходимым.
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