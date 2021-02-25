Российские дипломаты выехали из КНДР на дрезине - видео

Российские дипломаты выехали из КНДР на дрезине - видео
Фото: Han Yan/Xinhua/www.globallookpress.com
Движущей силой самоходки оказался единственный мужчина, самому маленькому пассажиру - три года

Сотрудники российского посольства в Северной Корее смогли выехать на родину на дрезине. Причем допотопной техникой дипломаты управляли самостоятельно. Об этом сообщает телеграм-канал МИД России.

"Так как железнодорожное сообщение закрыто из-за пандемии, часть пути им пришлось преодолеть на дрезине, толкали которую сами сотрудники посольства", – говорится в сообщении.

Отмечается, что домой сегодня вернулись восемь сотрудников нашей дипмиссии в КНДР и членов их семей.


По информации внешнеполитического ведомства, из-за эпидемиологического карантина перекрыты границы и не функционирует пассажирское межгосударственное сообщение. Поэтому дипломаты сначала преодолели 32 часа на поезде, потом на автобусе добирались до границы два часа. А самым ответственным оказался пеший переход на российскую сторону.

"Для этого надо заблаговременно изготовить тележку, поставить ее на рельсы, разместить на ней вещи, усадить детей – и в путь", – поведали в министерстве.

В дипломатической группе был единственный мужчина, который и стал главной движущей силой дрезины. Им стал третий секретарь посольства Владислав Сорокин. Его 3-летняя дочь Варя оказалась самой юной пассажиркой самоходной железнодорожной тележки.

Конструкцию россияне толкали больше километра. Наиболее важным отрезком в путешествии был мост через реку Туманная. На этом участке граждане радостно воскликнули: "Родина, встреча!"


Группу представителей дипмиссии на территории РФ на погранзаставе Хасан уже встречали сотрудники МИД во Владивостоке. Россиянам администрация Приморского края выделила автобус, который доставил их в аэропорт.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость151691
Пожаловаться Ответить
А как же братство и нерушимая дружба?
1
новости партнеров

Как России избавиться от доллара – ответ эксперта

Москве придется прибегнуть к опыту Пекина

"Себе дороже": "Газпром" откажется от партнерства с Европой

Европейский бизнес зарекомендовал себя крайне ненадежным партнером

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей