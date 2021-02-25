Движущей силой самоходки оказался единственный мужчина, самому маленькому пассажиру - три года

Сотрудники российского посольства в Северной Корее смогли выехать на родину на дрезине. Причем допотопной техникой дипломаты управляли самостоятельно. Об этом сообщает телеграм-канал МИД России.

"Так как железнодорожное сообщение закрыто из-за пандемии, часть пути им пришлось преодолеть на дрезине, толкали которую сами сотрудники посольства", – говорится в сообщении.

Отмечается, что домой сегодня вернулись восемь сотрудников нашей дипмиссии в КНДР и членов их семей.

По информации внешнеполитического ведомства, из-за эпидемиологического карантина перекрыты границы и не функционирует пассажирское межгосударственное сообщение. Поэтому дипломаты сначала преодолели 32 часа на поезде, потом на автобусе добирались до границы два часа. А самым ответственным оказался пеший переход на российскую сторону.

"Для этого надо заблаговременно изготовить тележку, поставить ее на рельсы, разместить на ней вещи, усадить детей – и в путь", – поведали в министерстве.

В дипломатической группе был единственный мужчина, который и стал главной движущей силой дрезины. Им стал третий секретарь посольства Владислав Сорокин. Его 3-летняя дочь Варя оказалась самой юной пассажиркой самоходной железнодорожной тележки.

Конструкцию россияне толкали больше километра. Наиболее важным отрезком в путешествии был мост через реку Туманная. На этом участке граждане радостно воскликнули: "Родина, встреча!"

Группу представителей дипмиссии на территории РФ на погранзаставе Хасан уже встречали сотрудники МИД во Владивостоке. Россиянам администрация Приморского края выделила автобус, который доставил их в аэропорт.

