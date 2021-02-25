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Сотрудники российского посольства в Северной Корее смогли выехать на родину на дрезине. Причем допотопной техникой дипломаты управляли самостоятельно. Об этом сообщает телеграм-канал МИД России.
"Так как железнодорожное сообщение закрыто из-за пандемии, часть пути им пришлось преодолеть на дрезине, толкали которую сами сотрудники посольства", – говорится в сообщении.
Отмечается, что домой сегодня вернулись восемь сотрудников нашей дипмиссии в КНДР и членов их семей.
По информации внешнеполитического ведомства, из-за эпидемиологического карантина перекрыты границы и не функционирует пассажирское межгосударственное сообщение. Поэтому дипломаты сначала преодолели 32 часа на поезде, потом на автобусе добирались до границы два часа. А самым ответственным оказался пеший переход на российскую сторону.
"Для этого надо заблаговременно изготовить тележку, поставить ее на рельсы, разместить на ней вещи, усадить детей – и в путь", – поведали в министерстве.
В дипломатической группе был единственный мужчина, который и стал главной движущей силой дрезины. Им стал третий секретарь посольства Владислав Сорокин. Его 3-летняя дочь Варя оказалась самой юной пассажиркой самоходной железнодорожной тележки.
Конструкцию россияне толкали больше километра. Наиболее важным отрезком в путешествии был мост через реку Туманная. На этом участке граждане радостно воскликнули: "Родина, встреча!"
Группу представителей дипмиссии на территории РФ на погранзаставе Хасан уже встречали сотрудники МИД во Владивостоке. Россиянам администрация Приморского края выделила автобус, который доставил их в аэропорт.
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