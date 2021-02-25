Россия довела до седых волос кандидата в шефы ЦРУ

Бернс призвал власти США не недооценивать РФ при Путине

Бывший посол США в РФ Уильям Бернс, вероятный глава ЦРУ, заявил, что Россия довела его шевелюру до седины. Видео откровений американца опубликовал телеграм-канал "Пул №3".

"Мои волосы поседели в основном из-за того, что я занимаюсь Россией. Но я усвоил, что это большая ошибка – недооценивать Россию при президенте (Владимире) Путине", – заявил Бернс на вчерашних слушаниях в спецомитете по разведке Сената Конгресса США, посвященных рассмотрению его кандидатуры на должность шефа ЦРУ.

Он призвал "холодно и трезво" оценивать РФ, поскольку Москва может представлять серьезный вызов для Вашингтона.

Добавим, еще Бернс назвал нашу страну "ослабевающей державой".


Хочется пожелать будущему главе американской контрразведки не лишиться своей шевелюры в ходе противостояния России на столь ответственном посту.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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