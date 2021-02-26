Вероятный развал НАТО связали с Россией

Вероятный развал НАТО связали с Россией
Фото: Danny Gys/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Сенатор рассказал, при каком условии это обязательно произойдет

Североатлантический альянс уже давно не отвечает ни на один из реальных вызовов – например, терроризм или пандемия, полагает российский сенатор Алексей Пушков. Он рассказал, что сейчас НАТО лишена какого-либо смысла к существованию.

Пушков отреагировал на слова французского президента Эммануэля Макрона, который во время Мюнхенской конференции заявил, что Альянс давно утратил свою актуальность, поэтому в ЕС должны придумать его новую альтернативу. Сенатор полагает, что слова лидера отражают объективную проблему организации Североатлантического блока, который сейчас "героически" отражает придуманные угрозы.

"С распадом СССР и восточного блока, с точки зрения обороны, НАТО потеряла свой "raison d'etre" – то есть cмысл существования. И в этом Макрон совершенно прав", – написал он у себя в телеграм-канале.

Сенатор заявил, что Байдену и Столтенбергу очень важно опираться на понятие "российской угрозы", чтобы сохранять Альянс на плаву. Он указал, что это практически единственная основа для существования НАТО, благодаря которой Штаты могут сохранять стратегический контроль над Европой. Пропадет страх перед Россией – исчезнет и нужда в военно-политическом блоке. 

"Без этой вымышленной угрозы альянс начнет рассыпаться", – подытожил Пушков.

Ранее американские журналисты призвали немедленно распустить НАТО. Они отметили, что Альянс стал зачинщиком многих войн в мире, и сейчас США активно подталкивает Европу к противостоянию с Россией и КНР, что может повлечь за собой множество человеческих смертей. При этом в США упорно называют НАТО "самым успешным союзом в истории". 

Роман ИГНАТОВ

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Гость151716
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Развал СССР. Конвульсии России
Распад мировой системы социализма, развал Советского Союза, ликвидация Варшавского Договора и СЭВ, показали всему миру нестабильность и нежизнеспособность международных образований в которых участвует Россия. Агрессивная внешняя политика обломка СССР - России вынуждает мировое сообщество реагировать на происки агрессорки России. Задача Америки, Европейского Союза и блока НАТО изолировать Россию от проявления агрессии в отношении соседних государств. Дальнейшая задача вышеуказанного "троистого" Союза состоит в мирной ликвидации ядерного арсенала России и экономическом сотрудничестве.
Опять всё спутал. Какой агрессии России, где? По-моему всё наоборот. Россия мешает западу поддерживать миропорядок, в котором только несколько стран считаются, по их мнению, избранными, другие их обслуживают. Неподчинение карается уничтожением и/или развалом государств. Это тот жизнеспособный порядок? Ну Римская Империя также считала. Правда выродилась по воле с верху и самоликвидировалась. Даже самой нации не осталось за грехи их.
Гость143999
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Развал СССР. Конвульсии России
Распад мировой системы социализма, развал Советского Союза, ликвидация Варшавского Договора и СЭВ, показали всему миру нестабильность и нежизнеспособность международных образований в которых участвует Россия. Агрессивная внешняя политика обломка СССР - России вынуждает мировое сообщество реагировать на происки агрессорки России. Задача Америки, Европейского Союза и блока НАТО изолировать Россию от проявления агрессии в отношении соседних государств. Дальнейшая задача вышеуказанного "троистого" Союза состоит в мирной ликвидации ядерного арсенала России и экономическом сотрудничестве.
Без пластики по увеличению xлебала не получится. А грошей нема.
Развал СССР. Конвульсии России
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Распад мировой системы социализма, развал Советского Союза, ликвидация Варшавского Договора и СЭВ, показали всему миру нестабильность и нежизнеспособность международных образований в которых участвует Россия. Агрессивная внешняя политика обломка СССР - России вынуждает мировое сообщество реагировать на происки агрессорки России. Задача Америки, Европейского Союза и блока НАТО изолировать Россию от проявления агрессии в отношении соседних государств. Дальнейшая задача вышеуказанного "троистого" Союза состоит в мирной ликвидации ядерного арсенала России и экономическом сотрудничестве.
Гость143999
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Без НАТы бандерлогам ни как.
Гость152295
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Так то если толку нет от него, он нужен только для освоения бабла, т.е. Фактически на хъй не нужен.
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