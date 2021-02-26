Сенатор рассказал, при каком условии это обязательно произойдет

Североатлантический альянс уже давно не отвечает ни на один из реальных вызовов – например, терроризм или пандемия, полагает российский сенатор Алексей Пушков. Он рассказал, что сейчас НАТО лишена какого-либо смысла к существованию.

Пушков отреагировал на слова французского президента Эммануэля Макрона, который во время Мюнхенской конференции заявил, что Альянс давно утратил свою актуальность, поэтому в ЕС должны придумать его новую альтернативу. Сенатор полагает, что слова лидера отражают объективную проблему организации Североатлантического блока, который сейчас "героически" отражает придуманные угрозы.

"С распадом СССР и восточного блока, с точки зрения обороны, НАТО потеряла свой "raison d'etre" – то есть cмысл существования. И в этом Макрон совершенно прав", – написал он у себя в телеграм-канале.

Сенатор заявил, что Байдену и Столтенбергу очень важно опираться на понятие "российской угрозы", чтобы сохранять Альянс на плаву. Он указал, что это практически единственная основа для существования НАТО, благодаря которой Штаты могут сохранять стратегический контроль над Европой. Пропадет страх перед Россией – исчезнет и нужда в военно-политическом блоке.

"Без этой вымышленной угрозы альянс начнет рассыпаться", – подытожил Пушков.

Ранее американские журналисты призвали немедленно распустить НАТО. Они отметили, что Альянс стал зачинщиком многих войн в мире, и сейчас США активно подталкивает Европу к противостоянию с Россией и КНР, что может повлечь за собой множество человеческих смертей. При этом в США упорно называют НАТО "самым успешным союзом в истории".