В Европе указали Украине на главную ошибку в отношении "Северного потока - 2"

В Европе указали Украине на главную ошибку в отношении "Северного потока - 2"
Фото: Mario Hösel via www.imago-images/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
На Западе ждут, когда Незалежная станет верной транзитной страной для российского газа

Старания Украины помешать "Северному потоку – 2" не что иное как громадная ошибка. Такое мнение выразил немецкий политолог Александр Рар. 

"Северный поток – 2" будет достроен в любом случае, и остановить его невозможно. Это понимают и в Германии. Все шесть приглашенных в бундестаг экспертов выступили за отмену санкций, тормозящих строительство газопровода, констатировал аналитик. 

По его словам, Незалежной "должно быть стыдно". В то время как ЕС старается вовлечь эту страну в свое энергетическое пространство, а США прекращают нагло вмешиваться в энергобезопасность Европы, Соборная именно этим и занимается, отметил эксперт в программе "60 минут".

Между тем на Западе ждут, когда Украина  станет "верной транзитной страной" для российского газа к ним. В Европе рассчитывают на договоренности Киева с Москвой по вопросам, касающимся поставок голубого топлива, передает телеканал "360".

И новый американский президент Джо Байден не является сторонником остановки прокладки трубопровода и не внимает требованиям Незалежной и Польши остановить строительство.

В Германии верят, что "Северный поток – 2" будет пущен в строй, несмотря ни на что. Немецкий инвестор проекта Wintershall Dea, закончивший свое участие в проекте, считает достаточным свой вклад в строительство газопровода. При этом Россия в дальнейшем, скорее всего, откажется осуществлять столь масштабные проекты в Европе

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость152295
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Главная ошибка это то что эти твари тупорылые еще живы и продолжают гадить всем и всюду даже назло себе. Уроды.
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