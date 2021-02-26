Украина ни при чем: Кравчук спихнул вину за донбасский конфликт на Россию

Украина ни при чем: Кравчук спихнул вину за донбасский конфликт на Россию
Леонид Кравчук. Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Первый президент Незалежной решил оправдать действующую украинскую администрацию

Международное сообщество в виде Евросоюза, Соединенных Штатов и Украины должны заставить Россию "уйти из Донбасса и Крыма". Именно после этого и завершится донбасский конфликт, заявил представитель Незалежной в Трехсторонней контактной группе по донбасскому региону Леонид Кравчук.

По словам первого президента Украины, неудачи Киева в попытках завершить восточный кризис вызвано поведением России, с которой, убежден представитель Незалежной, совершенно невозможно договориться – Кремль не желает жить "по нормам международного права".

Так, предшественник действующего украинского лидера Владимира Зеленского Петр Порошенко не смог завершить обещанную "АТО" за недели, как обещал. Таких же сомнительных успехов добился и сам Зеленский.

"Он думал, что можно как-то договориться, а когда увидел, что с ними этого сделать нельзя, понял, что нужны документальные уточнения", – заявил первый президент Украины в интервью Deutsche Welle.

Кравчук также добавил, что главные "концептуальные позиции" в Минских соглашениях обязательны. В противном случае успех в деэскалации конфликта в Донбассе невозможен.

Также представитель Украины выступил за проведение новых переговоров в достигнутых соглашениях, заявив также о необходимости их переноса – так, Минские соглашения были подписаны в стране, которой правят "диктаторские руки", что, по словам Кравчука, является "нонсенсом".

Ранее Кравчук предрек России разгромное поражение от Запада из-за гонки вооружений. По мнению бывшего главы государства, украинская сторона должна опереться на "международное сообщество", чтобы оказать эффективное санкционное давление в отношении "агрессора". Именно гонка вооружений, считает председатель украинской делегации, и стало в свое время причиной развала Советского Союза. Подобная судьба ждет и Россию, убежден Кравчук.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость143930
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Гость154026
Беда Украины в том, что она слушает главного идеолога УКПСС-Кравчука. Его надо гнать из Рады. Вот и все.
Их всех надо гнать из Украины. Завести новых свежих
Гость154026
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Беда Украины в том, что она слушает главного идеолога УКПСС-Кравчука. Его надо гнать из Рады. Вот и все.
Гость151716
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Да хохлы вообще никогда не при чём. Сёла вырезали в ВОВ вместе с немчурой - маскали виноваты, (не давали быть полностью незалежными). Страну свою распродали - опять маскали виноваты (мало оставили, ещё бы ресурсы РФ и тогда бы точно поднялись). На Майдане сами себя порастреливали - опять маскали (не того поддерживали, мешали под ЕС лечь). Донбас и Крым отвалился - тоже самое, опять маскали. Хохлы упороты в усмерть и безнадёжны.
Гость154015
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Просто глупый человек... Вот такие и развалили некогда великую страну. С другой стороны и нынешней Украине от него пользы как от козла молока
Гость143930
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типический хохол-прапор
та щё по партийной линии
Антимайдан
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У России достаточно средств чтобы уничтожить Хохлорейх, с Европой и Америкой в придачу, надо их переодически использовать.
Гость152295
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Может его в зад каленой кочергой выеъать? Этот пиъар старый по другому не понимает, нужен метод 90-<цензура> для таких уродов, что бы за метлой следил
Гость151764
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Выживший из ума маразматик, который развалил вместе с Ельциным Союз и начал развал Украины.
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