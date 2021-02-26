Глава республики назвал заявление армянского премьера "анекдотичным"

Азербайджанская сторона не фиксировала применение комплексов "Искандер" во время конфликта в Нагорном Карабахе. Соответствующее заявление сделал сегодня, 26 февраля, президент республики Ильхам Алиев.

По словам главы республики, заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна об "Искандерах" является "анекдотичным".

Также президент отметил, что Баку не исключает возможность заключения мирного договора с Ереваном в рамках нормализации отношений с Арменией, передает РИА "Новости".