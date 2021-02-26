Бегство или казнь: судьба Пашиняна определится за три дня - эксперт

Бегство или казнь: судьба Пашиняна определится за три дня - эксперт
Никол Пашинян. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
У армянского лидера есть шанс удержать власть

Политический кризис в Армении развивается быстро, поэтому у премьера Никола Пашиняна есть буквально три дня на то, чтобы удержать власть. В противном случае его судьба будет очень печальна. Возможные сценарии перечислил директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко.

Самый мягкий вариант – это отставка Пашиняна с гарантиями личной безопасности и возможностью продолжить карьеру политика. Второй путь – бегство из страны, пишет Коротченко в своем телеграм-канале. Третий – обвинение в госизмене и лишение свободы. Четвертый вариант самый суровый – с Пашиняном без суда и следствия расправятся радикалы, искренне считающие его врагом нации.

"Пашинян, надо полагать, хорошо понимает существующие риски и в сложившейся ситуации будет действовать максимально расчетливо, хитро и прагматично", 

– приводит "Свободная пресса" мнение военного аналитика.

Накануне военное руководство Армении потребовало от Пашиняна сложить полномочия. Премьер выдвинул Генштабу ответные претензии. Жители страны вышли на улицы. На фоне обострения внутреннего кризиса Пашинян позвонил в Кремль. Президент РФ Владимир Путин призвал армянского лидера мирно урегулировать ситуацию.

Ранее Пашинян заявил, что Ереван потерял Карабах из-за проблем с российскими "Искандерами". В Минобороны РФ уже дали свой комментарий на этот счет. В Баку тоже отреагировали.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость148284
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Заголовки материалов нужно подбирать не из-за интереса читателей к газете, а по делу: "У армянского лидера есть шанс удержать власть". В заметке речь о том, что сохранит ли свой пост президента и даже свою жизнь Пашинян или нет? И ни слова о том: как может удержать власть в своих руках этот лидер. Это называется очень просто - автор совершает в своем материале сознательно подмену тем. Заголовок об одном, на который клюет читатель, а в тексте совсем о другом. Тщательнее надо работать автору и не морочить людям голову. Влад.
Гость145077
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Александр
Если кто-то не понял, кукловоды работают с так называемой оппозицией против отработанного материала. Делается все для гос.переворота. Потом нас будут тыкать туда носом - вон смотрите как вы управляете своей зоной влияния - у вас такой же госпереворот как на украине. Смена руководства страны может быть только в соответствии с Законодательством. Все крики про "на кол мартышку" - это гос.преступление - попытка госпереворота. А если это говорит не гражданин Армении, то это вмешательство во внутренние дела (нас за это долбают до сих пор пиндосы).
А сам Пашинян пришел к власти в соответствии с законодательством?)
Гость152295
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Александер по ходу та же мартышка да еще и пендос или бандера, может даже навальноминетчик, короче так же на наш Искандер!
Александр
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Если кто-то не понял, кукловоды работают с так называемой оппозицией против отработанного материала. Делается все для гос.переворота. Потом нас будут тыкать туда носом - вон смотрите как вы управляете своей зоной влияния - у вас такой же госпереворот как на украине. Смена руководства страны может быть только в соответствии с Законодательством. Все крики про "на кол мартышку" - это гос.преступление - попытка госпереворота. А если это говорит не гражданин Армении, то это вмешательство во внутренние дела (нас за это долбают до сих пор пиндосы).
Гость152295
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На кол мартышку! В качестве кола - Искандер, заодно и проверим чё ты там пизъел, чувырло!
М
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нельзя его отпускать с награбленным,веревку и мыло,много знает соросенок
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