За Крым: на Украине призвали испепелить Москву и поджечь Россию

За Крым: на Украине призвали испепелить Москву и поджечь Россию
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Незалежной стихами продолжают разжигать ненависть между народами двух стран

Украина отличилась в очередной раз. В одном из городов страны развесили плакаты и призывами испепелить Москву и поджечь Россию за Крым.

Об этом сообщил бывший депутат Верховной радыАлексей Журавко. Он поместил в соцсетях фото, на которых показаны улица и "достопримечательность", которая дает понять, что в Незалежной продолжают разжигать ненависть между народами двух стран.

Экс-парламентарий указал в "Твиттер", что подобные билборды появились в Херсоне и области. И пересказал по-русски надпись в стихах: "Не вернешь, Путин, Крым, всю Москву испепелим. И над пожарищем России скажем: "Слава Украине!"   

А во "Вконтакте" Журавко прокомментировал жестче. Он сообщил, что плакаты "очередная дурь неадекватных деляг" и заклеймил не желающих "искать компромисс, примирение", назвав "идиотами", а также "сумасшедшими и дурными", оценив их действия как "просто бред". В заключение бывший депутат отметил, что "так разжигают ненависть между народами и государствами". 

Подписчики согласились с мнением парламентария. Одни напомнили уроки истории ("Ну-да, ну-да... Французы тоже на Москву ходили, турки тоже Крым хотели вернуть. И чем всё закончилось? Ох не учит украинцев прошлое, не учит...").  Другие оценили иронично("У России Крым, на Украине плакат....Ну это нормально"), а третьи потребовали "судить разжигателей агрессии по всей серьёзности!" 

Ранее перед посольством РФ в Киеве установили билборд "Крым – это Украина". Интернет-пользователи резко отреагировали на это. Они посоветовали властям Незалежной развернуть плакат к "замурованным" окнам дипмиссии и танцевать у здания в национальных костюмах.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость152295
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Его очко нужно порвать и испепелить Шмелем(РПО), пыл умерит бандеровский, остальным дебилам урок будет.
Я горжусь, что я хохол
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Ще не вмерла Украина
Но вот заложена в ней мина
Майдан, коррупция, трясина
Бандера встал из нафталина
Народ болеет! Бесовщина!
Все зомби как от героина
Опутала всех паутина
И нет страны, теперь Р У И Н А
Я горжусь, что я хохол
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Ты жертва украинизации
В твоей голове бесовщина
В мозгу дебилизация
Ни женщина ты, не мужчина
Ты быдло, по польски скотина
А может быть ЗОМБИ машина!
Дуб
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Хохлы в своем репертуаре! Давайте ещё своими могучими задницами да на восток и дружно дуньте! Во будет шум и славная перемога!
Гость148083
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А сжигать то сами будут? Спичками чтоли? Или приползут к НАТО и между лобызанием сапог униженно попросят сжечь Москву?
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