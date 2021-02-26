Познер предупредил о последствиях раскола в обществе

Журналист призвал жителей РФ, в первую очередь, оставаться гражданами

В российском обществе существует раскол, обусловленный разностью менталитетов граждан. Этим пытаются воспользоваться силы за рубежом. На это указал журналист-международник, телеведущий Владимир Познер.

По его мнению, конфликт интересов носит идеологический, а не политический характер. Жители страны условно делятся на советских и несоветских людей, и у них совершенно разные представления о том, какой должна быть Россия.

Но тем, что зарубежные силы пытаются этим воспользоваться, Познер не удивлен. По его мнению, слабость одной страны всегда стремятся использовать в своих интересах другие. С Америкой происходит то же самое, подчеркнул Познер в интервью казахской журналистке Акмарал Баталовой.

Российский телеведущий пожелал зрителям всегда, во всех обстоятельствах оставаться, в первую очередь, гражданами.

"Гражданство – это не бумажка. Гражданство – это отношение к стране, понимание, что это твоя страна и ты за нее отвечаешь, а не какой-то дядя",

– подчеркнул Познер.

Ранее он указал на дискриминационную позицию, которую занял Запад в отношении России. По его мнению, тон на международной арене задает Вашингтон, но союзники в Европе к нему прислушиваются. В результате Москва вынуждена реагировать.